أضرار صادمة لاستخدام مكعبات مرق الدجاج لن تتوقعها أبداً

تشكل مرقة الدجاج سواء كانت المكعبات أو البودرة خطورة على حياة الإنسان، ويرجع ذلك لطريقة تحضير وصناعة مكعبات مرق الدجاج، حيث تدخل ضمن مكوناتها الأعضاء الداخلية للدواجن وجلود الدواجن والعظام، وتتم إضافة كبيرة مرتفعة من البهارات والملح وتعزيزها بالنكهة لتحسين مذاقها وجعله مقبولاً لدى الأشخاص.

الأضرار الناتجة عن مكعبات مرق الدجاج

1-الإصابة بالصداع النصفي والآلام المختلفة في الرأس.

2-التأثير على الرؤية وحاسة البصر وذلك لاحتواء مرق الدجاج على مادة “أحادي جلوتمات الصوديوم” والتي قد تؤدي لفقدان البصر على المدى البعيد.

3-زيادة معدل ونسبة الدهون بالجسم، وهذا يؤدي للإصابة بالسمنة والبدانة.

4-إصابة الإنسان بالتسمم لاحتوائها على مادة مصنعة تعرف برمز E-621.

5-زيادة خطر إصابة الإنسان بمرض السرطان وخصوصاً الإصابة بسرطان الجهاز الهضمي وسرطان القولون.

6-الإصابة بارتفاع ضغط الدم بسبب احتوائها على نسبة كبيرة من التوابل والأملاح، كما قد تؤدي لارتفاع معدل السكر بالدم، وهذه المشاكل الصحية تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

المصدر ديلى ميرور