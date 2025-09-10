أضرار صادمة لاستخدام مكعبات مرق الدجاج لن تتوقعها أبداً

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تنظيم شامل لسوق العمل المصري.. والقانون الجديد يدخل حيز التنفيذ.. تفاصيل
القناة 12 العبرية: المؤشرات لدى إسرائيل تتصاعد بفشل اغتيال قادة حماس في الدوحة
قرار عاجل لتفعيل تعديلات قانون التعليم
قرار عاجل بشأن درجات الطالب في الشهادة الإعدادية
هواتف منسية وصلاة العصر.. كيف أفلت قادة حماس من الهجوم الإسرائيلي في الدوحة؟
43 شهيدا جراء غارات إسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم بينهم 35 بمدينة غزة
القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة ضد منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني
ليس ذنبي.. هالاند يعتذر لحارس مولدوفا بعد تسجيله 5 أهداف في مرماه
سحب منخفضة ونشاط رياح.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة
أمير قطر: سنتخذ كافة الإجراءات لحماية أمننا والمحافظة على سيادة البلاد
وزيرا الاتصالات والتموين يطلقان استمارة تحديث بيانات المواطنين في بورسعيد
وزير قطاع الأعمال العام:فرصنا الاستثمارية واعدة.. ومنفتحون على كافة الشراكات
تشكل مرقة الدجاج سواء كانت المكعبات أو البودرة خطورة على حياة الإنسان، ويرجع ذلك لطريقة تحضير وصناعة مكعبات مرق الدجاج، حيث تدخل ضمن مكوناتها الأعضاء الداخلية للدواجن وجلود الدواجن والعظام، وتتم إضافة كبيرة مرتفعة من البهارات والملح وتعزيزها بالنكهة لتحسين مذاقها وجعله مقبولاً لدى الأشخاص.

الأضرار الناتجة عن مكعبات مرق الدجاج

1-الإصابة بالصداع النصفي والآلام المختلفة في الرأس.

2-التأثير على الرؤية وحاسة البصر وذلك لاحتواء مرق الدجاج على مادة “أحادي جلوتمات الصوديوم” والتي قد تؤدي لفقدان البصر على المدى البعيد.

3-زيادة معدل ونسبة الدهون بالجسم، وهذا يؤدي للإصابة بالسمنة والبدانة.

4-إصابة الإنسان بالتسمم لاحتوائها على مادة مصنعة تعرف برمز E-621.

5-زيادة خطر إصابة الإنسان بمرض السرطان وخصوصاً الإصابة بسرطان الجهاز الهضمي وسرطان القولون.

6-الإصابة بارتفاع ضغط الدم بسبب احتوائها على نسبة كبيرة من التوابل والأملاح، كما قد تؤدي لارتفاع معدل السكر بالدم، وهذه المشاكل الصحية تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

المصدر ديلى ميرور

