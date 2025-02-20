قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شيخ الأزهر يُهدِي رئيس الوزراء الماليزي درع «حكماء المسلمين»
إعلامي يفجر مفاجأة بشأن مشاركة طاهر محمد طاهر في لقاء القمة
سيارة هالاند الجديدة بعد تجديد عقده مع مان سيتي .. تزيد قيمتها عن 200 ألف جنيه إسترليني
الإدارية العليا تحيل مذيعة للمعاش..أخفت حبسها شهرا في اتهامها بسرقة ماكياج
الكلية العسكرية التكنولوجية توقع عقد إتفاق بشأن إنشاء برنامج دراسى فى الطيران
«مبابي»: أتمنى مواجهة هذا الفريق في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
رئيس قوى عاملة النواب: زيارة الرئيس إلى إسبانيا نقلة نوعية غير مسبوقة
ملك الأردن: نرفض أية محاولات لتهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية
فحص 17 مليون مواطن ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة
مقتل سيدتين في حادث طعن بالتشيك
هيئة قناة السويس تفتح باب الحجز بالطرح الأول للوحدات السكنية بالإسماعيلية الجديدة
استمرار العمل وتجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل في هذه الحالة بالقانون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الإدارية العليا تحيل مذيعة للمعاش..أخفت حبسها شهرا في اتهامها بسرقة ماكياج

سرقت المكياج والاكسسوارات.. إحالة مذيعة للمعاش سُجِنت شهرًا
سرقت المكياج والاكسسوارات.. إحالة مذيعة للمعاش سُجِنت شهرًا
إسلام دياب

أيدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكم صادر من محكمة الدرجة الأولي قضي بإحالة مذيعة بإحدي القنوات للمعاش، لما نُسب اليها من سرقة مكياج وإكسسوارات حريمى من محل، وصدر حكم جنائي ضدها بالحبس شهر، وادعت المرض سترًا لواقعة لغيابها عن العمل وقت حبسها.

ونسبت إليها بوصفها مقدمة برامج، بإحدي القنوات الشهيرة، أنها في غضون عام 2017 سلكت مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة ولم تؤد العمل المنوط بها بدقة وأمانة، بأن استولت دون وجه حق على بعض مستحضرات التجميل وإكسسوار حريمي من داخل الحانوت الخاص بمواطن، وتم ضبطها وإحالتها للمحاكمة وصدور حكم جنائي ضدها جنح مستأنف المنصورة بالحبس لمدة شهر من 1/10/2017 حتي 1/11/2017 .

كما اشتركت مع آخرين مجهولين بالتحريض والاتفاق في اصطناع تقرير طبي، منسوب صدوره إلى مستشفي الشيخ زايد التخصصي يفيد مرضها ستراً لواقعة انقطاعها عن العمل مدة حبسها نفاذا للحكم المبين بالبند السابق واستعماله وتقديمه إلى جهة عملها على أنه صادر من المستشفي.

وتقاضت مبالغ مالية دون وجه حق عبارة عن مبلغ 1518.05 جنية وهو صافي مرتب شهر أكتوبر 2017 ومبلغ 535.84 جنية صافي حوافز ، رغم عدم حضورها الفترة من 1/10/2017 حتى 1/11/2017 حال كونها كانت محبوسة على الوجه المشار إليه سلفاً .

أعدت وقدمت إقرار استلامها وعودتها للعمل موقع منها بتاريخ 4/11/2017 بما يفيد عودتها للعمل بتاريخ 26/10/2017 وعلى خلاف الحقيقة وحال كونها كانت مقيدة الحرية في ذلك التاريخ تنفيذاً لعقوبة الحبس.

كما لم تخطر جهة عملها بصدور حكم جنائي نهائي ضدها ، ورغم تنفيذها تلك العقوبة وبالمخالفة للقانون والتعليمات.

وطلبت النيابة الإدارية محاكمتها تأديبياً ، وقضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا عام ٢٠٢٣ ، بمجازاة الطاعنة بالإحالة إلى المعاش. 

مجلس الدولة المحكمة الإدارية مذيعة المحكمة الإدارية العليا إحدي القنوات الشهيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات والمعاشات.. رئيس الوزراء يعلن الموعد على الهواء ويبشر 18 مليون مواطن

زيادة المرتبات والمعاشات.. رئيس الوزراء يعلن الموعد على الهواء ويبشر 18 مليون مواطن

وزير التربية والتعليم

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025 للإداريين والمعلمين | بشرى سارة

الأرصاد

ذروة الشتاء .. الأرصاد تحذر من انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار بهذه المناطق

سورة في العشر الأواخر من شعبان

سورة تقرأ في العشر الأواخر من شعبان.. تغير حياتك 180 درجة للأفضل

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن اليوم الخميس.. كم وصل سعر الكيلو بالبورصة؟

الذهب

لأول مرة | مفاجأة بشأن تحركات الذهب في الفترة الأخيرة.. فيديو

محمد صلاح

صلاح يوسع الفارق مع هالاند.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

حالة الطقس

تحذير مبكر من الأرصاد: موجة برد قادمة تضرب مصر.. وانخفاض كبير في الحرارة

ترشيحاتنا

المعرض

مع يومه الرابع.. المواطنون يقبلون على معرض "أهلًا رمضان" الرئيسي

متي بشاي

بشاي: المبادرات تسهم في توفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة

احتفالية لتكريم

محافظ الفيوم يشهد احتفالية لدعم الفتيات المقبلات على الزواج

بالصور

الكلية العسكرية التكنولوجية توقع عقد إتفاق بشأن إنشاء برنامج دراسى فى الطيران

صورة من الاتفاق
صورة من الاتفاق
صورة من الاتفاق

أسباب غير متوقعة .. علامات تؤكد إصابتك بجفاف العين

جفاف العين
جفاف العين
جفاف العين

رانيا منصور تسترعض أناقتها بإطلالة مميزة | شاهد

رانيا منصور
رانيا منصور
رانيا منصور

ضبط 1695عبوة دواء بيطري مجهولة المصدر فى حملات بالزقازيق وبلبيس

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

فيديو

اصابات النجوم

مستشفي النجوم.. 10 غرز لـ باسم سمرة وحادث نجاتي .. ما القصة؟

هيدي كرم

سبب انجاب ابن واحد .. هيدي كرم تكشف أسرارا عن حياتها الشخصية

اجلال زكي

اتعرض عليا فلوس عشان ألبس الحجاب.. اجلال زكي تكشف كواليس غيابها عن الفن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هل التعددية الثقافية والمذهبية عامل استقرار أم فتيل صراعات؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هذه هي الحياة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: البهجة الروحانية

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: فشلت خطة "الجنرالات الإسرائيلية" باعتراف مؤسسها

مونيكا ويليم

مونيكا وليم تكتب: بين الصدامية والبراغماتية.. تحليل شخصية ترامب في فترته الثانية

المزيد