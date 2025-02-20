ماس وذهب.. ميار الببلاوي تتهم خادمتها النيجيرية بسرقتها



تفحص الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغ الاعلامية ميار الببلاوي بسرقة مجوهرات وماس من شقتها بمنطقة الهرم واتهامها لخادمتها النيجيرية بارتكاب الجريمة.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من قسم شرطة الهرم بإبلاغ الإعلامية ميار الببلاوي باكتشافها اختفاء بعض من متعلقاتها ومصوغاتها الذهبية وماس من صندوق مجوهراتها واتهمت في بلاغها خادمتها النيجيرية.

تجري مباحث الجيزة تحرياتها حول الواقعة من خلال جمع التحريات ومراجعة كاميرات المراقبة لبيان حقيقة الواقعة وتحديد هوية المتهم.

تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.