بالأسماء .. الكويت تعلن سحب الجنسية من 13 شخصا

أعلنت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية إصدار قرارا، اليوم الخميس، بشأن فقدان الجنسية الكويتية من 13 شخصا.

سحب الجنسية الكويتية



ووفق القرار الذي صدر الخميس فقد تم فقدان الجنسية من 13 شخصا وفقاً للمادة 11 من قانون الجنسية الكويتيـة رقم 15 لسنة 1959 وتعديلاته للازدواجية.

رباب محمد فهد محمد الدوسري

صالح على محمد عبد الله الحمود

نشمیه شلال زيد شلال الشمري

طفله عبد الله ليلى عياد المطيري

خزنة حليس زيد هجاج الدوسري

نوره حليس زيد هجاج الدوسري

وسميه حليس زيد هجاج الدوسري

محمد حليس زيد هجاج الدوسري

شعیفه حلیس زيد هجاج الدوسري

طفله حليس زيد . هجاج الدوسري

علياء منوخ ليلى مثيجيل الشمري

ايات عادل عبد العزيز علوم حيدر

ملاك عادل عبد العزيز علوم حيدر

وكان مجلس الوزراء الكويتي أول الثلاثاء 18 فبراير اتفق على قرار يقضي بإنشاء لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط الجنسية الكويتية.

يأتي ذلك في الوقت الذي أدخلت فيه الكويت تعديلات على قانون الجنسية في سبتمبر 2024 في إطار حملتها، وألغت بعض الحالات التي يتم فيها اكتساب الجنسية بالتبعية.

وأشارت الحكومة الكويتية إلي إن سحب الجنسية من المزورين ومزدوجي الجنسية، الهدف منه الحفاظ على "الهوية الوطنية وتحقيق الاستقرار وحماية النسيج الوطني، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.