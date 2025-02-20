قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الدفاع الإسرائيلي: كلنا في حالة حداد اليوم بعد تسلم جثث الأسرى
الفنان السوري مكسيم خليل يحتفل بزفاف شقيقته| صور
بسبب بوسة للاعبة المنتخب.. إدانة رئيس الاتحاد الإسباني السابق
«فتح»: ضغوط أمريكية على نتنياهو للوصول إلى المرحلة الثانية من مفاوضات غزة
الكرملين: روسيا والسعودية ستواصلان العمل بشكل وثيق في إطار "أوبك+"
لو فاتك أيام من شعبان.. عبادات مستحبة بالنصف الثاني بادر بفعلها
نشرة بأوصاف مجوهرات ميار الببلاوي بعد بلاغها بسرقتها بالهرم
بالأسماء .. الكويت تعلن سحب الجنسية من 13 شخصا
كولر يُحضر مفاجأة للزمالك.. الدفع بهذا اللاعب في مباراة القمة
أصلي جميع الفروض بالفاتحة وسورة الإخلاص.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
مواجهة جزائرية خالصة.. القرعة الكاملة لبطولة الكونفدرالية الإفريقية
التموين تمدّ معارض “أهلاً رمضان” أسبوعًا إضافيًا بالتنسيق مع التنمية المحلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بالأسماء .. الكويت تعلن سحب الجنسية من 13 شخصا

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

أعلنت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية إصدار قرارا، اليوم الخميس، بشأن فقدان الجنسية الكويتية من 13 شخصا.

سحب الجنسية الكويتية 


ووفق القرار الذي صدر الخميس فقد تم فقدان الجنسية من 13 شخصا وفقاً للمادة 11 من قانون الجنسية الكويتيـة رقم 15 لسنة 1959 وتعديلاته للازدواجية.

  • رباب محمد فهد محمد الدوسري 
  • صالح على محمد عبد الله الحمود 
  • نشمیه شلال زيد شلال الشمري 
  • طفله عبد الله ليلى عياد المطيري 
  • خزنة حليس زيد هجاج الدوسري 
  • نوره حليس زيد هجاج الدوسري 
  • وسميه حليس زيد هجاج الدوسري 
  • محمد حليس زيد هجاج الدوسري 
  • شعیفه حلیس زيد هجاج الدوسري 
  • طفله حليس زيد . هجاج الدوسري 
  • علياء منوخ ليلى مثيجيل الشمري 
  • ايات عادل عبد العزيز علوم حيدر 
  • ملاك عادل عبد العزيز علوم حيدر 

وكان مجلس الوزراء الكويتي أول الثلاثاء 18 فبراير اتفق على قرار يقضي بإنشاء لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط الجنسية الكويتية.

يأتي ذلك في الوقت الذي أدخلت فيه  الكويت تعديلات على قانون الجنسية في سبتمبر 2024 في إطار حملتها، وألغت بعض الحالات التي يتم فيها اكتساب الجنسية بالتبعية.

وأشارت الحكومة الكويتية إلي إن سحب الجنسية من المزورين ومزدوجي الجنسية، الهدف منه الحفاظ على "الهوية الوطنية وتحقيق الاستقرار وحماية النسيج الوطني، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.

الكويت مجلس الوزراء الكويتي الجنسية الكويتية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات والمعاشات.. رئيس الوزراء يعلن الموعد على الهواء ويبشر 18 مليون مواطن

زيادة المرتبات والمعاشات.. رئيس الوزراء يعلن الموعد على الهواء ويبشر 18 مليون مواطن

وزير التربية والتعليم

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025 للإداريين والمعلمين | بشرى سارة

الذهب

لأول مرة | مفاجأة بشأن تحركات الذهب في الفترة الأخيرة.. فيديو

ارشيفية

الداخلية تكشف تفاصيل مقتـ ل شخص على يد نجل عميد شرطة بالمعاش

محمد صلاح

صلاح يوسع الفارق مع هالاند.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

حالة الطقس

تحذير مبكر من الأرصاد: موجة برد قادمة تضرب مصر.. وانخفاض كبير في الحرارة

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2025 بالرقم القومي

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2025 بالرقم القومي

ملك ماليزيا يودع شيخ الأزهر

ملك ماليزيا يصر على توديع شيخ الأزهر: لا يمكنني المغادرة دون أن أرى فضيلتكم

ترشيحاتنا

أنهار متضخمة

مياه بلون أزرق فاتح.. ما قصة الأنهار المتضخمة؟

تمثال رخامي لامرأة

العثور على تمثال عمره 2000 عام مهجور في كيس قمامة| ماذا حدث؟

خط الصعيد

كواليس سقوط امبراطوريات الصعيد.. من محمد منصور إلى محمد محسوب

بالصور

الفنان السوري مكسيم خليل يحتفل بزفاف شقيقته| صور

زواج شقيقة مكسيم خليل
زواج شقيقة مكسيم خليل
زواج شقيقة مكسيم خليل

نائب رئيس جامعة الزقازيق يفتتح معرض الفنون والأشغال اليدوية بكلية الهندسة

نائب رئيس جامعة الزقازيق
نائب رئيس جامعة الزقازيق
نائب رئيس جامعة الزقازيق

ضبط 21 طن مواد كيميائية فاسدة تستخدم في صناعة المنظفات بـ بلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

الكلية العسكرية التكنولوجية توقع عقد إتفاق بشأن إنشاء برنامج دراسى فى الطيران

صورة من الاتفاق
صورة من الاتفاق
صورة من الاتفاق

فيديو

حورية فرغلى

كان فيلم وتحول لمسلسل.. حورية فرغلي بدور "سكينة" في بنات همام

رنا عبدالرحمن

رسائل جديدة خلال تسليم جثامين الإسرائيليين الأربعة.. فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تراجع مفاجئ.. أسعار الذهب والدولار اليوم

اصابات النجوم

مستشفي النجوم.. 10 غرز لـ باسم سمرة وحادث نجاتي .. ما القصة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هل التعددية الثقافية والمذهبية عامل استقرار أم فتيل صراعات؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هذه هي الحياة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: البهجة الروحانية

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: فشلت خطة "الجنرالات الإسرائيلية" باعتراف مؤسسها

مونيكا ويليم

مونيكا وليم تكتب: بين الصدامية والبراغماتية.. تحليل شخصية ترامب في فترته الثانية

المزيد