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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا | تعرف على مواصفات هاتف honor400 lite و مميزات تحديث Samsung One UI 7 والأجهزة المؤهلة

أحدث التقنيات
أحدث التقنيات
لمياء الياسين

نشر موقع "صدى بلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي ..

عملاق الفئة المتوسطة.. تعرف على مواصفات هاتف honor400 lite
تستعد شركة Honor للتوسع في إصدارتها  لسلسلة Honor 400 القادمة. والآن تسلط الأضواء على هاتف Honor 400 Lite، الذي ظهر مؤخرًا على Google Play Console. ومن المثير للاهتمام أن سلسلة Honor 300 لم تقدم طراز "Lite". لذا، سيخلف هاتف Honor 200 Lite الذي تم إطلاقه في أبريل من العام الماضي.

هاتفك بسرعة الصاروخ .. مميزات تحديث Samsung One UI 7 والأجهزة المؤهلة

يُعد One UI 7 أكبر ترقية في السنوات الأخيرة، حيث استغرق التخطيط والتطوير أكثر من ثلاث سنوات. ويجلب هذا التحديث الرئيسي مجموعة من الميزات الجديدة (بما في ذلك العديد من ميزات الذكاء الاصطناعي)، وإعادة تصميم مرئية للأيقونات والأدوات، والعديد من التحسينات، والكثير من التخصيصات للعب بها. بالإضافة إلى درج التطبيقات الرأسي المطلوب بشدة. لذا، هناك الكثير مما يثير الحماس. و، كان طرح One UI 7 مخيبا للآمال حتى الآن.

تنافس أبل.. OnePlus تغزو الأسواق بساعة ذكية جديدة
تم الكشف رسميًا عن ساعة OnePlus Watch 3 في بعض الأسواق مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا بسعر 329 دولارًا و319 جنيهًا إسترلينيًا و349 يورو على التوالي. 

تقدم OnePlus بعض الحوافز التمهيدية والخصومات للمشترين الذين يرغبون في الاستمتاع بأحدث الأجهزة القابلة للارتداء. 

بكاميرا جبارة .. مواصفات Samsung Galaxy Z أفضل هاتف قابل للطي

بعد إطلاق سلسلة هواتف Galaxy S25، تركز شركة Samsung الآن على العمل وراء هواتفها الذكية القابلة للطي الرائدة من الجيل التالي. ولكن في حين أن الإصدار لا يزال بعيدًا، فقد كشف تسريب جديد عن بعض التحسينات القادمة إلى طراز Galaxy Z Fold 7 المتميز . إليك أهم مواصفات هاتف Samsung Galaxy Z Fold 7  


 

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