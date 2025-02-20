سيلفا: عوامل متعددة أثرت على أداء مانشستر سيتي

أعرب برناردو سيلفا، لاعب وسط مانشستر سيتي، عن استغرابه من تراجع نتائج فريقه خلال الموسم الحالي في مختلف البطولات، مشيرًا إلى أن هناك عوامل متعددة أثرت على أداء الفريق.

وجاءت تصريحات برناردو عقب إقصاء مانشستر سيتي من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما خسر في إياب الملحق المؤهل لدور الـ16 أمام ريال مدريد بنتيجة (3-1) على ملعب "سانتياجو بيرنابيو"، وذلك بعد هزيمته في لقاء الذهاب على ملعب الاتحاد (3-2)، ليودع البطولة مبكرًا.

وفي حديثه لشبكة "ESPN"، قال برناردو سيلفا: "لا أفهم تمامًا سبب هذا التراجع، وليس لدي الإجابة الصحيحة حول ما يحدث".

وأضاف: "هناك مزيج من العديد من الأمور التي وقعت داخل النادي، ولا يتعلق الأمر فقط بالإصابات، فهذه ليست حجة. لكن مستويات الثقة والهدوء لدينا لم تعد كما كانت في السابق".

وعلى الصعيد المحلي، يواصل مانشستر سيتي التراجع في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحتل المركز الرابع برصيد 44 نقطة، متأخرًا بفارق 17 نقطة كاملة عن المتصدر ليفربول، ما يعكس حجم الأزمة التي يعيشها الفريق في الموسم الحالي.