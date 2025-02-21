محلل سياسي فلسطيني: الرؤية المصرية المدعومة عربيا ستشكل فارقا في موقف الرئيس الأمريكي

تحدث الدكتور عبدالمهدي مطاوع، المحلل السياسي الفلسطيني، عن القمة المصغرة في الرياض لبحث الرد العربي على خطة ترامب بشأن غزة.

وقال خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، على قناة "الحياة"،: "هذه القمة تأتي في وقف مختلف تماما، لأن القضية الفلسطينية مرت بأزمات متعددة بالتاريخ لكن هذه المرة مفترق تاريخي يتعلق بتصفية القضية".

وأضاف: "الموقف المصري شكل رافع أساسيا لكل المواقف العربية التي جاءت بعد الموقف المصري"، لافتا: "لم تتوق إدارة بايدن أو إدارة ترامب أن يكون الموقف المصري بهذا الشكل وهذه القوة".

وتابع الدكتور عبدالمهدي مطاوع، المحلل السياسي الفلسطيني،: "الرؤية المصرية المدعومة عربيا ستشكل فارقا في موقف الرئيس الأمريكي".

