تحديثات مثيرة تعزز تجربة الرسائل المباشرة على إنستجرام

أعلنت منصة إنستجرام عن إطلاق مجموعة من التحديثات المفيدة لخدمة المراسلة المباشرة، مما يعزز تجربة المستخدم ويجعل التواصل أكثر سهولة ومتعة، تشمل هذه التحديثات الجديدة ترجمة الرسائل، ملصقات الموسيقى، وقدرة جدولة الرسائل، بالإضافة إلى ميزات جديدة للمجموعات.

في البداية، يمكن اعتبار إضافة ميزة ترجمة الرسائل خطوة متأخرة نوعا ما، إذ كانت هذه الميزة متاحة على منصة فيسبوك ماسنجر منذ عام 2018، لكن من الجيد أنها وصلت أخيرا إلى إنستجرام.

الآن، يمكن لمستخدمي إنستجرام ببساطة الضغط مطولا على أي رسالة مرسلة أو مستلمة واختيار خيار الترجمة، ليظهر النص المترجم أسفل الرسالة الأصلية، هذه الميزة ستكون مفيدة للمستخدمين الذين يتواصلون مع أصدقائهم عبر الحدود، مما يجعل فهم المحتوى أسهل بكثير.

ترجمة الرسائل على إنستجرام

من ناحية أخرى، تقدم إنستجرام أيضا ملصقات الموسيقى، وهي ميزة جديدة تتيح لك مشاركة مقاطع مختارة من الأغاني، يمكنك العثور على هذه الملصقات ضمن علامة تبويب الملصقات في الدردشة، حيث يمكنك البحث عن الأغاني المفضلة لديك لمشاركتها مع أصدقائك.

تجدر الإشارة إلى أن الملصق سيتضمن فقط معاينة مدتها 30 ثانية، وهي كافية لإضافة لمسة موسيقية إلى محادثاتك.

أما بالنسبة لجعل التواصل أكثر تنظيما، فقد أضافت إنستجرام القدرة على جدولة الرسائل، يمكنك الآن الضغط طويلا على زر الإرسال لتحديد الوقت الذي ترغب في إرسال الرسالة فيه، مما يمكن أن يكون مفيدا جدا، خصوصًا عند الرغبة في إرسال تهاني لعيد الميلاد في منتصف الليل بشكل دقيق.

وفي إطار تعزيز المجموعات، جاءت إضافة رمز الاستجابة السريعة QR الخاص بكل مجموعة، والذي يمكن مشاركته لدعوة الأعضاء الجدد، رغم ذلك، يبقى مدراء المجموعة هم من يتحكمون في من يمكنه الانضمام، مما يضمن حماية الخصوصية.

وأخيرا، نظمت إنستجرام تجربة الاتصالات من خلال السماح بتثبيت ما يصل إلى ثلاثة مؤشرات ترابط دردشة في الرسائل المباشرة، لكن الميزة الجديدة تشمل الآن تحديد رسائل ذات أهمية خاصة ضمن المحادثات الفردية أو الجماعية، مما يسمح لك بالاحتفاظ بالمعلومات المهمة في مقدمة المحادثات.

تتوالى هذه التحديثات المثيرة في جميع أنحاء العالم، لذا فإن لم تكن قد رأيتها بعد، فمن المحتمل أن تصل إليك قريبا، تعتبر هذه التحديثات إنجازا كبيرا في تحقيق تجربة تواصل مميزة، مما يساعد على تمتين الروابط وإضفاء لمسة من المرح على المحادثات اليومية.