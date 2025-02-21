شاهد.. برومو جديد لمسلسل آسر ياسين ومي عز الدين "قلبي ومفتاحه"

طرحت منصة Watchit برومو جديد من مسلسل مي عز الدين وآسر ياسين "قلبي ومفتاحه" المقرر عرضه في الموسم الرمضاني 2025.

جاء ذلك بعد ساعات من الكشف عن البوسترات الرسمية لمسلسل “قلبي ومفتاحه” التي لاقت صدى إيجابي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

مسلسل قلبي ومفتاحه بطولة آسر ياسين، مي عز الدين، محمد دياب، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سماء إبراهيم، عايدة رياض وعدد آخر من الفنانين.

ويضم فريق عمل المسلسل كل من مدير التصوير هيثم حسنى، كاميرا مان كريم خضير، مهندس الصوت محمد حسن، المنتج الفني أحمد على الشهبة، ستايلست إيناس عبد الله، من تأليف تامر محسن، مها الوزير، وإخراج تامر محسن، وإنتاج شركة ميديا هب - سعدي جوهر.

تدور قصة المسلسل في إطار اجتماعي مشوق، يتناول العديد من القضايا الإنسانية والعلاقات المعقدة، ومن المتوقع أن يحقق المسلسل نجاحاً كبيراً، نظراً لتواجد نخبة من النجوم المتميزين، وقصة مشوقة.



ونشر آسر ياسين صورة تجمعه بالفنانة مي عز الدين، من كواليس تصوير مسلسل “قلبي ومفتاحه” منذ أيام.



وظهر الثنائي معا في صورة بالأبيض والأسود، نشرها "ياسين" عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، واكتفى بوضع رمز القلب والمفتاح أسفل الصورة، في إشارة إلى اسم العمل "قلبي ومفتاحه".