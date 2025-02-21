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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رمضان 2025.. هنا الزاهد في مسلسل إذاعي مع نور النبوي

هنا الزاهد
هنا الزاهد

تشارك الفنانة هنا الزاهد في موسم رمضان 2025 بمسلسل إذاعي برفقة الفنان نور النبوي بعد غيابها عن الدراما التليفزيونية هذا الموسم. 

يذاع مسلسل "جوازة مشروعة" بطولة هنا الزاهد ونور النبوي عبر محطة راديو 9090 في تمام الساعة ٣ عصرا، وفق ما جاء في الخريطة الرمضانية للمحطة. 

أعلن الإعلامي عبدالفتاح مصطفى، الرئيس التنفيذي للراديو 9090، تفاصيل خريطة البرامج الجديدة للإذاعة في رمضان 2025، مشيرا إلى أن هذا العام يتميز بتقديم برامج جديدة ومختلفة تتناسب مع جميع الأذواق.
 

تضم خريطة المسلسلات الإذاعية لمحطة 9090 كل من: 

"هايدي ونوفل" يقدمه محمد نشأت ومي سليم وإيناس عزالدين، من الساعة 3:30 عصرا.

"الست فوزية" تقدمه الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، من الساعة 2:30 عصرا. 

"عندما يحكي شهريار" تقديم رامي الحلواني وإيمان مختار، من الساعة 1:30 ظهرا. 

"بشرة خير" تقدمه صفاء أبو السعود وأحمد صيام ومحمد أبو داود، من الساعة 2 ظهرا. 

"جوازة مشروعة" تقدمه هنا الزاهد ونور النبوي، من الساعة 3 عصرا. 

 

يذكر أن آخر أعمال هنا الزاهد كان مسلسل "إقامة جبرية" الذي عُرض أخيراً عبر إحدى المنصات الإلكترونية، وشاركها البطولة كل من محمد الشرنوبي، صابرين، محمود البزاوي، ثراء جبيل، سيمون وكوكبة من النجوم.

هنا الزاهد نور النبوي رمضان 2025

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