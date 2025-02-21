قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخارجية الإسرائيلية بعد إرسال جثة مجهولة الهوية: حماس تخدعنا
قبل رمضان .. هل يؤثر الصيام على الرضاعة الطبيعية وصحة الأم والطفل؟
موضوع خطبة الجمعة اليوم بمساجد الأوقاف
دبروا احتياجاتكم.. انقطاع المياه لمدة 8 ساعات عن 4 مناطق كبرى في الجيزة
8 ناشئين مصريين يتواجدون في مانشستر سيتي.. تفاصيل
بالخط العربي| رمز جديد للريال السعودي لأول مرة.. ما القصة؟
منها مصر.. الإدارة السورية الجديدة ترفع رسوم التأشيرات لعدد من الدول
الأرصاد تحذر: موجة برد قارس تضرب البلاد.. انخفاض كبير في الحرارة
أخبار العالم| تفجيرات تستهدف تل أبيب.. جيش الاحتلال يغلق مداخل الضفة.. ونتنياهو يوجه بشن عملية مكثفة
نداء عاجل من نقابة الأطباء لشيخ الأزهر ووزير التعليم العالي
بعد قرار تبكيرها رسميًا.. صرف مرتبات فبراير 2025 للعاملين في الحكومة هذا الموعد
آخر تحديث لسعر الدولار اليوم 20-2-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل أترك تحية المسجد حال صعود خطيب الجمعة للمنبر.. أمين الفتوى يوضح

صلاة تحية المسجد
صلاة تحية المسجد
عبد الرحمن محمد

تلقت دار الإفتاء المصرية استفسارًا حول جواز ترك صلاة ركعتي تحية المسجد أثناء خطبة الجمعة، وجاء الرد من الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى، موضحًا أن صلاة ركعتي تحية المسجد سنة مؤكدة، ولا ينبغي لمن دخل المسجد أن يجلس قبل أدائهما، حتى في يوم الجمعة أثناء الخطبة، مع ضرورة التخفيف فيهما.

 واستدل بحديث صحيح مسلم عن النبي – صلى الله عليه وسلم –: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة، والإمام يخطب، فليركع ركعتين، وليتجوز فيهما»، أي يخففهما، تحقيقًا للتوازن بين أداء حق المسجد وعدم الإخلال بخطبة الجمعة.

وفي سياق متصل، تحدث الداعية الإسلامي رمضان عبد الرازق عن تقسيم النبي – صلى الله عليه وسلم – لأحوال المصلين في الجمعة، حيث أشار إلى ثلاثة أصناف: الأول يأتي ويشغل نفسه باللغو فلا ينال أجرًا، والثاني يحضر لأجل الدعاء، فإن شاء الله استجاب له وإن شاء لم يستجب، أما الثالث فهو الذي ينصت للخطبة باهتمام ولم يؤذ أحدًا أو يتخطى الرقاب، فينال مغفرة للذنوب وزيادة ثلاثة أيام، وفقًا لحديث النبي الوارد في سنن أبي داود.

مقدار إدراك ثواب الجمعة 

كما أوضح الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن إدراك صلاة الجمعة يكون بإدراك المصلي ركعة كاملة مع الإمام قبل خروج الوقت، فمن لحق الركعة الثانية أثناء الركوع أو قبله يكمل الصلاة بركعة واحدة فقط بعد تسليم الإمام، أما من لم يدرك الإمام إلا بعد الركوع فعليه أن يتم الصلاة أربع ركعات ظهرًا بدلًا من الجمعة.

خطبة الجمعة تحية المسجد الشيخ عويضة عثمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا الآن.. مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

رسميًا الآن.. مفاجأة في سعر الدولار والعملات بعد قرار البنك المركزي

مفاجأة في سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي

مفاجأة في سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي

تركي ال الشبخ

بعد مفاجأة نقل مباريات الأهلي.. تركي آل الشيخ يفاجئ جماهير الهلال

وزير الكهرباء

إصابة شقيقة وزير الكهرباء ومصرع زوجها في حادث تصادم

نبيلة عبيد وفريدة سيف النصر

مش قيمتك .. فريدة سيف النصر تنتقد نبيلة عبيد لهذا السبب

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. صرف مرتبات فبراير 2025 للعاملين في الحكومة هذا الموعد

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. صرف مرتبات فبراير 2025 للعاملين في الحكومة هذا الموعد

سعر الذهب

آخر تحديث لأقل جرام ذهب اليوم 21-2-2025

بعد تثبيت سعر الفائدة.. ما رسوم السحب من ماكينات الـ ATM

بعد تثبيت سعر الفائدة .. ما رسوم السحب من ماكينات الـ ATM؟

ترشيحاتنا

الزمالك

لاعب الزمالك السابق: مشوار الفريق نحو نهائي الكونفدرالية جيد

الزمالك

لاعب الزمالك السابق: لم الشمل العامل الأساسي أمام الأهلي

زيزو

بيسيرو يحسم مصير زيزو وشلبي قبل القمة

بالصور

برشاقة لافتة.. روبي تثير الجدل في أحدث ظهور

روبي
روبي
روبي

ماذا يحدث لجسمك عند تناول القرصيا؟

القرصيا
القرصيا
القرصيا

بديل البط بالبرتقال.. جدول أكلات رمضان بـ 30 فكرة شهية ومتنوعة

اكلات رمضان
اكلات رمضان
اكلات رمضان

فيديو

رامز ايلون مصر

اعترفوا على نفسهم.. نجوم أعلنوا انضمامهم لبرنامج رامز إيلون مصر

قتلت زوجها

فضل في حضني.. قصة سيدة تخلصت من زوجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هل التعددية الثقافية والمذهبية عامل استقرار أم فتيل صراعات؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هذه هي الحياة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: البهجة الروحانية

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: فشلت خطة "الجنرالات الإسرائيلية" باعتراف مؤسسها

مونيكا ويليم

مونيكا وليم تكتب: بين الصدامية والبراغماتية.. تحليل شخصية ترامب في فترته الثانية

المزيد