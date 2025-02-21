قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مستشار الأمن القومي الأمريكي: الرئيس الأوكراني سيوقع على اتفاقية المعادن
بمناسبة رمضان | موعد صرف معاش شهر مارس 2025
مسلسلات رمضان 2025.. عرض شباب امرأة لـ غادة عبد الرازق على قناة ON
زيادة المعاشات 2025 رسميًا في هذا التوقيت بعد تصريحات رئيس الوزراء
موقف هالاند من المشاركة مع مانشستر سيتي ضد ليفربول في البريميرليج
«تعزيز الوعي الانتخابي» ندوة للوطنية للانتخابات بمركز شباب باب الشعرية
مسلسلات رمضان 2025.. قناة dmc تعلن عرض مسلسل جودر 2
منفذ رفح البري يستقبل 40 جريحا ومصابا فلسطينيا و68 مرافقا لهم من غزة
دعاء استقبال شهر رمضان .. كلمات مأثورة عن النبي
فنانة تشكيلية.. كواليس وصور جديدة للمصرية آية عادل بعد وفاتها بالأردن
رويترز: الولايات المتحدة تهدد العراق بفرض عقوبات بسبب نفط كردستان
اشتراك شهري 200 جنيه .. مفاجآت يحملها قانون العمل الجديد للعمالة غير المنتظمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مسلسلات رمضان 2025.. عرض شباب امرأة لـ غادة عبد الرازق على قناة ON

بوستر مسلسل شباب إمرأة
بوستر مسلسل شباب إمرأة
سعيد فراج

أعلنت قناة ON E الفضائية، عرض مسلسل شباب امرأة للفنانة غادة عبد الرازق، عبر شاشتها في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل. 

ونشرت قناة ON E الفضائية، بوستر مسلسل شباب امرأة، عبر تطبيق إنستجرام، لتشوق الجمهور لعرضه على شاشتها في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل. 

مسلسل شباب امرأة 

وتصدر مسلسل “شباب امرأة” الترند، بعد طرح صور للفنانة غادة عبد الرازق مع بعض النجوم أثناء كواليس حلقات المسلسل، والمقرر عرضه في موسم رمضان 2025.

وبدأ الجمهور يتناقش على مواقع التواصل الاجتماعي في اختيار الأبطال، ويتوقعون من سيقوم بتجسيد الشخصيات الأساسية في الرواية المأخوذ منها العمل، والتي تحولت لعمل سينمائي  عام 1956 من بطولة تحية كاريوكا، شادية، وشكري سرحان، وإخراج صلاح أبو سيف.

مسلسل “شباب امرأة”، من بطولة غادة عبد الرازق، ويشاركها كلا من: “محمد محمود، رانيا منصور، أحمد فتحي، محمود حافظ، چوري بكر، حسن ابو الروس، داليا شوقي، و يوسف عمر، وغيرهم الكثير من النجوم، وهو من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج أحمد حسن”.

برومو مسلسل شباب امرأة 

ظهرت غادة عبد الرازق في الإعلان التشويقي للمسلسل بدور "شفاعات"، الذي قدّمته الراحلة تحية كاريوكا، وهي ترتدي ملابس شعبية، وتدخّن السيجارة الإلكترونية، وهو ما دفع عدداً من الجمهور للتعليق على الأمر مؤكدين أن غادة أرادت أن تسير حسب التطور فاستبدلت "الفيب" بـ"الشيشة" التي كانت تدخّنها تحية كاريوكا في الفيلم.

قصة شباب امرأة

على غرار الرواية، نتعرف من خلال المسلسل على الشاب الريفي البسيط الذي ينتقل إلى القاهرة لإكمال دراسته، وهناك يستأجر وحدة صغيرة في منزل عرابة الحارة، ذات الصوت المسموع والشهرة الواسعة، والشخصية التي لا تخشى لومة لائم. 

وسرعان ما يقع الشاب في شباك المرأة اللعوب التي تسيطر على أفكاره وتغير من طباعه، وبعد أن تنقلب حياته رأسًا على عقب، وتظهر مشكلات هذه العلاقة السامة؛ يبدأ الشاب في إنقاذ نفسه من هيمنة هذا العشق الممنوع.

غادة عبد الرازق قناة on e قناة ON E الفضائية مسلسل شباب إمرأة شباب إمرأة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطفل رفقة السيدة

مش مخطوف| القصة الكاملة للعثور على طفل أشقر مع متسولة بميدان الألف مسكن.. صور

واقعة طفل الألف مسكن تثير الجدل

مخطوف ولا لأ.. القصة الكاملة لطفل الألف مسكن| ماذا حدث؟

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. صرف مرتبات فبراير 2025 للعاملين في الحكومة هذا الموعد

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. صرف مرتبات فبراير 2025 للعاملين في الحكومة هذا الموعد

ارشيفية

إغلاق كباريهات وبارات وديسكوهات الجيزة خلال أيام.. اعرف السبب

الأمير علي بن الحسين

الأمير علي بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن

الدكتور مصطفى مدبولي

خلال أسابيع.. الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 الآن

حالة الطقس

الأرصاد تحذر: موجة برد قارس تضرب البلاد.. انخفاض كبير في الحرارة

ترشيحاتنا

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هل التعددية الثقافية والمذهبية عامل استقرار أم فتيل صراعات؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هذه هي الحياة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: البهجة الروحانية

بالصور

احترس .. 3 عادات كارثية تحول الشاي والقهوة إلى مصدر ضرر للدماغ

أخطاء شائعة لا يجب إرتكابها عند شرب الشاي والقهوة
أخطاء شائعة لا يجب إرتكابها عند شرب الشاي والقهوة
أخطاء شائعة لا يجب إرتكابها عند شرب الشاي والقهوة

في عيد ميلادها.. إطلالات أثارت الجدل لـ سيرين عبد النور

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

الملكة رانيا تخطف الأنظار بأناقتها في أحدث ظهور مع العاهل الأردني

الملكة رانيا والعاهل الأردني
الملكة رانيا والعاهل الأردني
الملكة رانيا والعاهل الأردني

شاهد أقوى السيارات الخارقة في معرض ميامي 2025

معرض ميامي للسيارات
معرض ميامي للسيارات
معرض ميامي للسيارات

فيديو

الفنانة إجلال زكي

اصيبت بورم .. و اتمني التمثيل امام تايسون .. اسرار فى حياة اجلال ذكي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هل التعددية الثقافية والمذهبية عامل استقرار أم فتيل صراعات؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هذه هي الحياة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: البهجة الروحانية

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: فشلت خطة "الجنرالات الإسرائيلية" باعتراف مؤسسها

مونيكا ويليم

مونيكا وليم تكتب: بين الصدامية والبراغماتية.. تحليل شخصية ترامب في فترته الثانية

المزيد