مسلسلات رمضان 2025.. عرض شباب امرأة لـ غادة عبد الرازق على قناة ON

أعلنت قناة ON E الفضائية، عرض مسلسل شباب امرأة للفنانة غادة عبد الرازق، عبر شاشتها في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

ونشرت قناة ON E الفضائية، بوستر مسلسل شباب امرأة، عبر تطبيق إنستجرام، لتشوق الجمهور لعرضه على شاشتها في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

مسلسل شباب امرأة

وتصدر مسلسل “شباب امرأة” الترند، بعد طرح صور للفنانة غادة عبد الرازق مع بعض النجوم أثناء كواليس حلقات المسلسل، والمقرر عرضه في موسم رمضان 2025.

وبدأ الجمهور يتناقش على مواقع التواصل الاجتماعي في اختيار الأبطال، ويتوقعون من سيقوم بتجسيد الشخصيات الأساسية في الرواية المأخوذ منها العمل، والتي تحولت لعمل سينمائي عام 1956 من بطولة تحية كاريوكا، شادية، وشكري سرحان، وإخراج صلاح أبو سيف.

مسلسل “شباب امرأة”، من بطولة غادة عبد الرازق، ويشاركها كلا من: “محمد محمود، رانيا منصور، أحمد فتحي، محمود حافظ، چوري بكر، حسن ابو الروس، داليا شوقي، و يوسف عمر، وغيرهم الكثير من النجوم، وهو من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج أحمد حسن”.

برومو مسلسل شباب امرأة

ظهرت غادة عبد الرازق في الإعلان التشويقي للمسلسل بدور "شفاعات"، الذي قدّمته الراحلة تحية كاريوكا، وهي ترتدي ملابس شعبية، وتدخّن السيجارة الإلكترونية، وهو ما دفع عدداً من الجمهور للتعليق على الأمر مؤكدين أن غادة أرادت أن تسير حسب التطور فاستبدلت "الفيب" بـ"الشيشة" التي كانت تدخّنها تحية كاريوكا في الفيلم.

قصة شباب امرأة

على غرار الرواية، نتعرف من خلال المسلسل على الشاب الريفي البسيط الذي ينتقل إلى القاهرة لإكمال دراسته، وهناك يستأجر وحدة صغيرة في منزل عرابة الحارة، ذات الصوت المسموع والشهرة الواسعة، والشخصية التي لا تخشى لومة لائم.

وسرعان ما يقع الشاب في شباك المرأة اللعوب التي تسيطر على أفكاره وتغير من طباعه، وبعد أن تنقلب حياته رأسًا على عقب، وتظهر مشكلات هذه العلاقة السامة؛ يبدأ الشاب في إنقاذ نفسه من هيمنة هذا العشق الممنوع.