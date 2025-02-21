ألونسو: مستعدون للمنافسة على الدوري الألماني في هذه الحالة

قال تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق باير ليفركوزن الألماني، اليوم الجمعة إن مشاركة مهاجمه ناثان تيلا في مباراة فريقه أمام هولشتاين كيل المتعثر في الدوري الألماني لكرة القدم في نهاية هذا الأسبوع محل شك.

ويأتي هذا في ظل سعي حامل اللقب جاهدا لتقليص الفارق مع بايرن ميونيخ المتصدر. ويحتل ليفركوزن المركز الثاني بفارق ثماني نقاط خلف الفريق البافاري قبل 12 مباراة من نهاية الموسم. ويحتل كيل المركز الأخير برصيد 13 نقطة.

وقال ألونسو في مؤتمر صحفي بشأن تيلا: "لا توجد إصابة لكن يتعين علينا أن نرى كيف يشعر ناثان اليوم في التدريبات. إنه أمر مزعج لقد شعر ببعض الآلام".

وعن مباراة بايرن ميونيخ فقال ألونسو: "مر أسبوع لكننا استفدنا من هذه المباراة. ما فعلناه كان جيدا ضد أفضل منافس في ألمانيا. نحن مستعدون للعب ضد أفضل الفرق في أوروبا بكرة القدم وعقلية اللعب".

تأهل ليفركوزن إلى الدور نصف النهائي لكأس ألمانيا وكذلك دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

وقال ألونسو "أظهرنا أننا قادرون على تقديم كرة قدم جيدة (أمام بايرن) ولكن يتعين علينا مواصلة ذلك ضد أي خصم. سنلعب مرة أخرى غدًا بطاقة جيدة وكرة قدم جيدة. هذا ما نريده".

ورفض المدرب الإسباني التكهن بفرص فريقه في الفوز باللقب بعد التعادل أمام بايرن، قائلا إن أي شيء قد يحدث في المباريات المتبقية.

وقال "ما زال أمامنا 12 مباراة. نحن نركز على أنفسنا. إذا خسروا (بايرن ميونخ) سنكون مستعدين. لكننا لا ننظر إلى الأمام كثيرا. هذا ليس بالأمر الجيد في كرة القدم هذه الأيام".