مصرع تاجر كاوتش ببني سويف إثر إصابته بأعيرة نارية في مشاجرة

لقى تاجر كاوش مصرعه ببنى سويف، إثر إصابته ببعض الأعيرة النارية خلال مشاجرة وقعت بينه وبين أحد الأشخاص، أمام قاعة البارون بشارع السادات وسط مدينة بني سويف.



ووفقًا لشهود عيان، بدأت الأحداث بمشادة كلامية حادة بين المجني عليه« محمود س» والجاني، تصاعدت سريعًا إلى اشتباك عنيف، وفي لحظات، استل القاتل سلاحًا ناريًا وأطلق عدة أعيرة أصابت المجني عليه إصابات قاتلة، ليفارق الحياة في الحال وسط ذهول المارة.

وفور تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا بالحادث، انتقلت قوة من مديرية أمن بني سويف إلى موقع الجريمة، حيث تم فرض كردون أمني حول المنطقة، وبدأت فرق البحث الجنائي في جمع الأدلة والاستماع لشهادات الشهود وتفريغ كاميرات المراقبة لتحديد هوية الجاني بدقة.

وأكدت مصادر أن القاتل فر هاربًا بعد تنفيذ جريمته، فيما تواصل الشرطة عمليات البحث المكثفة لتعقبه وضبطه في أسرع وقت ممكن.

وتم نقل جثمان المجني عليه إلى المستشفى، وتم إخطار جهات التحقيق التي أمرت بتشريح الجثة لبيان ما بها من إصابات، واستكمال التحريات حول الواقعة وضبط الجاني