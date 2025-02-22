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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تحت الصفر فى بعض المناطق.. تحذير عاجل من طقس الـ 5 أيام القادمة

حالة الطقس
حالة الطقس
عادل نصار

كشف الدكتورة منار غانم عضو المركز الاعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل جديدة عن حالة الطقس في مصر، مشيرة إلى أن البلاد تعيش موجة طقس سيء لمدة خمس أيام مقبلة.

موجة طقس سيء لمدة خمس أيام مقبلة

وأضافت الدكتورة منار غانم عضو المركز الاعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن درجة الحرارة تصل إلى 5 درجات و3 درجات تحت الصفر، و البلاد تتعرض لموجة برودة غير مسبوقة لأول مرة في فصل الشتاء الحالي.

طقس 

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا السبت  ، حيث يسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيدو  على الوجه البحري ومعتدلا على السواحل الغربية، دافئا  على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الارصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن  يسود طقس بارد  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية ومعتدلا على  شمال الصعيد مائلا للدفء على جنوب سيناء ودافئا جنوب الصعيد.
كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة الغد: 
 

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 16

درجة الحرارة الصغرى:  11

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:17

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 08

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى:17

الطقس الأسبوع المقبل، يواصل تأثره بمنخفض جوي قادم من جنوب القارة الأوروبية، مما يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، يتراوح بين 3 إلى 4 درجات مئوية.

الانخفاض في درجات الحرارة، سيكون مصحوبًا بنشاط للرياح، مما سيزيد من الشعور بالبرودة بشكل أكبر من الدرجات الفعلية، كما تزداد فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، حيث ستكون متفاوتة الشدة ما بين خفيفة إلى متوسطة، وقد تشتد أحيانًا لتصل إلى بعض مناطق القاهرة الكبرى ولكن بشكل خفيف.

الطقس بارد نهارًا، وشديد البرودة ليلًا، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، مما يستدعى ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية.
 

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