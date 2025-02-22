وكيل جراديشار: الأهلي يمتلك مزايا تجعل الانضمام إليه فرصة لا ترفض

كشف سيزار برافو، وكيل اللاعب نجيك جراديشار، عن تفاصيل انتقال موكله إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، مشيرًا إلى أن المفاوضات بدأت من خلال اتصال أجراه أسامة هلال، عضو لجنة الاسكوتينج في الأهلي.

وأوضح برافو، خلال تصريحاته لقناة “إم بي سي مصر 2”، أن هلال طلب تقريرًا مفصلًا عن اللاعب، لكن في البداية لم يكن هناك قرار نهائي بشأن انتقاله للأهلي، خاصة أن جراديشار كان يمتلك عروضًا أخرى من أندية أوروبية، وكان من المخطط أن ينضم إلى أحد الأندية المجرية لاستكمال الموسم.

وأضاف أن اللاعب لم يكن يفكر في الانتقال إلى الأهلي في البداية، ولكن بعد تلقي العرض، تمت دراسته بعناية، مؤكدًا أن الأهلي يمتلك استراتيجية قوية تجعل الانضمام إليه فرصة لا يمكن رفضها، لما يتمتع به من شهرة وتأثير كبير في عالم كرة القدم.

وأشار برافو إلى أن جراديشار، رغم رغبته في استكمال الموسم في نادٍ آخر، أدرك أن الانضمام للأهلي يمثل خطوة مهمة في مسيرته.

ويستعد الأهلي حاليًا لمواجهة الزمالك في استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري المصري، في مباراة مرتقبة بين الغريمين التقليديين.