ناقد: مباراة القمة لا تخضع للتوقعات ولغة الأرقام لا تعكس واقع الأداء

تحدث الناقد الرياضي محمد عصام عن آخر استعدادات قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، قبل لقاء القمة، الذي يقام اليوم على ستاد القاهرة الدولي، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 15 من الدوري المصري.



وقال محمد عصام، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد، إن المواجهة ستكون متكافئة إلى حد كبير، رغم أن البعض يرجح كفة الأهلي نظرًا لاستقراره الفني في الفترة الأخيرة.



وأوضح أن الزمالك اعتاد تقديم مستويات قوية في مباريات القمة، بغض النظر عن موقفه في جدول الترتيب، متابعا: المواجهة بين الفريقين لا تخضع للتوقعات.



ولفت إلى أن مباريات القمة تُعد بطولة مستقلة بحد ذاتها وتحظى بمتابعة جماهيرية واسعة داخل مصر وخارجها، متابعا: نتائج آخر 15 مباراة بين الفريقين في الدوري شهدت تفوقًا نسبيًا للأهلي، الذي حسم الفوز في تسع مباريات من أصل آخر خمسة عشر لقاء.



واسترسل: الزمالك تمكن من الفوز لقاءين، وتعادلا في 4 مباريات، ولكن لغة الأرقام لا تعكس بالضرورة واقع اللقاء، حيث يحرص لاعبو الفريقين على تقديم أقصى ما لديهم لتحقيق الفوز في مباراة تحمل طابعًا خاصًا.



ونوة بأن الزمالك يعاني من عدة غيابات مؤثرة، أبرزها شيكابالا، وسيف الجزيري، وأحمد حمدي، والمثلوثي، وهو ما قد يؤثر على دكة البدلاء، لكن الفريق يملك أسماء قادرة على تعويض الغيابات.



