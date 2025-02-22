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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بعد قليل.. محاكمة رجل الأعمال المتهم بالنصب على مجدي أفشة

مجدي افشه لاعب النادي الاهلي
مجدي افشه لاعب النادي الاهلي
رامى المهدي

تنظر بعد قليل محكمة القاهرة الجديدة، محاكمة رجل الأعمال المتهم بالنصب علي مجدي أفشة لاعب النادي الاهلي في مبلغ مالي 13 مليون جنيه.

وقام حرس محكمة جنح القاهرة الجديدة ، بإيداع المتهم داخل قفص الاتهام استعدادا لبدء جلسات محاكمته في تهمة النصب على مجدي أفشة لاعب النادي الاهلي.

وتغيب  أفشة عن حضور جلسة محاكمة، رجل أعمال في اتهامه بالنصب عليه في مبلغ 13 مليون جنيه.

وقررت نيابة التجمع، إحالة رجل أعمال إلى المحاكمة العاجة في اتهامه بالنصب على مجدي أفشة.

واستمعت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار أحمد يسري، المحامي العام الأول لنيابات القاهرة الجديدة، إلى أقوال الاعب مجدي أفشه في واقعة اتهام رجل اعمال بالنصب عليه.

واتهم، اللاعب مجدي أفشه، أمام جهات التحقيق، بالقاهرة الجديدة، رجل اعمال بالنصب عليه في مبلغ مالي قدره 13 مليون جنيه.

وأوضح، مجدي أفشه، أنه أعطى رجل الأعمال مبلغ مالي نظير شراء سيارة له من الخارج، ولكن المتهم مكث في المماطلة لعدة أشهر.

وحضر اللاعب مجدي أفشه، مساء اليوم إلى نيابة القاهرة الجديدة، وتحديدا في تمام الساعة السابعة، حيث استمعت النيابة إلى أقواله.

ووجهت النيابة لرجل الأعمال المتهم بواقعة النصب على مجدي أفشه تهمة النصب، والاستيلاء على مبالغ مالية نظير شراء سيارة.

وانكر المتهم أمام جهات التحقيق، الواقعة، حيث تم حجزه 24 ساعة على ذمة التحقيقات التي تجري معه في نيابة القاهرة الجديدة.

وبعد سماع أقوال اللاعب مجدي أفشه، في اتهام رجل اعمال بالنصب، تم صرف الاعب من سراي النيابة.

وكشفت الأجهزة الأمنية في القاهرة ملابسات تعرض محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي لعملية نصب في مبلغ 13 مليون جنيه على يد رجل أعمال شهير.

كواليس النصب على لاعب الأهلي مجدي أفشة

أشارت التحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة إلى أن مجدي أفشة لاعب النادي الأأهلي اتهم رجل أعمال شهير - طليق إعلامية شهيرة ومعروفة بالنصب عليه في مبلغ مالي قدره 13 مليون جنيه.

أشارت التحريات التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة إلى أن المتهم طلب من أفشة تحرير شيكات بمبلغ 13 مليون جنيه نظير جلب سيارة له من الخارج إلا أنه ماطل في تنفيذ ذلك ولم يحضر السيارة.

وحرر محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي بلاغا بقسم شرطة التجمع الأول اتهم فيه صاحب شركة مقاولات وعقارات بالنصب عليه في ١٣ مليون جنيه.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم شرطة التجمع أول، أفاد بورود بلاغ من مجدي أفشة اتهم فيه صاحب شركة عقارات بالنصب عليه في ١٣ مليون جنيه.

وقال مجدي أفشة في محضر الشرطة إن المتهم تحصل منه على ١٣ مليون جنيه نظير استيراد سيارة من الخارج الا أنه قام بالاستيلاء على المبلغ ورفض رده، وعقب تقنين الاجراءات ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على المتهم.

محكمة القاهرة الجديدة رجل الأعمال لاعب النادي الاهلي مجدي افشه

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