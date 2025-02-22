قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسميًا.. تعطيل الدراسة يوم السبت في شهر رمضان بكافة المدارس بهذه المحافظة
ما هو سبب صيام شهر رمضان؟ اغتنم 6 نفحات ربانية تتنزل على الصائمين
الرئيس اللبناني: إسرائيل خرقت اتفاق وقف إطلاق النار باستمرار احتلالها عدة تلال
نتنياهو يعقد مشاورات أمنية طارئة لبحث استراتيجيات استعادة الأسرى الإسرائيليين
كيف تشاهد مباراة الأهلي والزمالك؟ من المنزل وعبر الإنترنت بهذه الطريقة
التنمية المحلية تعلن المحال المستثناة من مواعيد الغلق في رمضان وعيد الفطر
عارف وراضي .. أول تعليق من إبراهيم فايق على تغريمه مليون جنيه في قضية التسريب الصوتي
أول تعليق من مدرب يوفنتوس بعد وداع دوري أبطال أوروبا
طلاب دوليون يشاركون ببرنامج النيابة العامة المصرية لتبادل الخبرات القانونية
هل الخفافيش تساهم في نقل الفيروسات وأبرزها كورونا؟ فؤاد عودة يجيب
أهلا رمضان 2025 | أسواق اليوم الواحد جاهزة أمام المواطنين بتخفيضات 30%
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رامي صبري يشعل اجواء أحدث حفلاته الغنائية بالقاهرة الجديدة

رامى صبري
رامى صبري
تصوير محمد زاهر   -  
تقى الجيزاوي

أحيا الميجا ستار رامي صبري أضخم إحتفالية ضمت الآلاف من طلاب جامعتي القاهرة وعين شمس من مختلف المراحل والكليات وذلك داخل فاميلي بارك بالقاهرة الجديدة.


يأتي الحفل عقب مرور ساعات من النجاح الكبير الذي حققه رامي بحفله البحري في جدة على متن إحدي البواخر العملاقة والذي شهد لافتة كامل العدد قبيل اقامته بثلاثة أيام وضم جمهورا من مختلف الجنسيات العربية.


حضر رامي حفل طلاب جامعتي القاهرة وعين شمس بكامل اناقته بصحبة مدير أعماله محمود عبد السلام وبمجرد وصوله مكان الحفل حرص على تلبية رغبة طالبة من ذوي القدرات الخاصة حيث شاركها التقاط عدد من الصور  .. وسبق صعوده على خشبة المسرح استقبال حافل من الطلاب بترديد اغانيه بشكل جماعي كانت بمثابة انطلاقة قوية للحفل الذي امتد لقرابة الساعتين.

من جانبه أشعل رامي الحفل بعدد كبير من اغانية الطربية والرومانسية المميزة التي تبادل تقديم بعضها بمشاركة الجمهور وسط أجواء غير مسبوقة من البهجة.

وتخلل الحفل قيام رامي صبري بتقبيل رأس زوجته شيرين عادل التي كانت تدعمه بتصوير الحفل "لايف" عبر مواقع التواصل الإجتماعي  ..وفى الختام حرص على توجيه كلمة شكر لمنظمي الحفل والتأمين المميز لأحمد فخامة لخروج إحتفالية بهذا العدد الضخم بسلاسة  دون أي شكاوي.

وكان رامي قد أطلق مؤخرا كليب "فعلا ما بيتنسيش" على مختلف منصات الموسيقي بمشاركة النجم تامر حسني وتصدرت تريند مواقع والتواصل الاجتماعي وتخطت 16 مليون مشاهدة على "يوتيوب".

"فعلا ما بيتنسيش" كلمات عمرو تيّام ولحن شادي حسن و توزيع، مكس وماسترطارق توكّل.

رامي صبري أغاني رامي صبري حفلات رامي صبري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصرع آية عادل

انتهت حياتها أم قُتلت.. تفاصيل جديدة فى سقوط آية عادل| ماذا حدث؟

تحذير عاجل من المصرية للاتصالات.. قطع الإنترنت في هذه الحالة

تحذير عاجل من المصرية للاتصالات.. قطع الإنترنت في هذه الحالة

صورة أرشيفية

ترامب يقيل رئيس هيئة الأركان المشتركة.. ويعلن مرشحه للمنصب

وزيرة التنمية المحلية

رسميا..مواعيد غلق المحال التجارية خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر

وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية

إلغاء الدراسة بجميع مدارس الشرقية يوم السبت خلال شهر رمضان المبارك

الدواجن

أسعار الدواجن والبيض في الأسواق المصرية اليوم السبت 22 فبراير 2025

واقعة طفلة طنطا

العثور على طفلة رضيعة بشوارع قرية برما بطنطا والأمن يضبط والدتها

الاهلي

تشكيل الأهلي أمام الزمالك من وجهة نظر سيد عبد الحفيظ

ترشيحاتنا

أمين “البحوث الإسلامية” يتفقد الدورة التدريبية للمبتعثين إلى خارج مصر

أمين “البحوث الإسلامية” يتفقد الدورة التدريبية للمبتعثين إلى خارج مصر

الحسنات والسيئات

هل تضاعف السيئات كالحسنات في شهر رمضان؟ الإفتاء تجيب

صلاة المريض بالنسيان على كرسي

هل يجوز صلاة المريض بالنسيان على كرسي؟ .. الافتاء تجيب

بالصور

رامي صبري يشعل اجواء أحدث حفلاته الغنائية بالقاهرة الجديدة

رامى صبري
رامى صبري
رامى صبري

رئيس جهاز العاشر من رمضان يتفقد مشروعات تطوير الطرق ويوجه بسرعة انهائها

رئيس جهاز العاشر من رمضان
رئيس جهاز العاشر من رمضان
رئيس جهاز العاشر من رمضان

يقلل أثار العلاج الكيمياوي ويمنع الانتفاخات.. اكتشف نوع توابل مذهل

الانتفاخ
الانتفاخ
الانتفاخ

هتخس بسرعة .. 6 معلومات لا تعرفها عن إنقاص الوزن

إنقاص الوزن
إنقاص الوزن
إنقاص الوزن

فيديو

ريم البارودي وسمية الخشاب

سمية الخشاب وريم البارودي.. تصالح بعد سنين من الخلاف

مسلسل جذوة

بنت قلبت الدنيا برقصها.. انتقادات لـ نبيلة عبيد بسبب «الراقصة والسياسي»

ايمان عبد اللطيف

زوجها برئ.. مفاجأة تكشفها السلطات الأردنية فى واقعة آية عادل

أزمة شاكيرا

شاكيرا ووعكتها الصحية.. أزمة وتسريبات وغرامة ضخمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هل التعددية الثقافية والمذهبية عامل استقرار أم فتيل صراعات؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هذه هي الحياة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: البهجة الروحانية

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: فشلت خطة "الجنرالات الإسرائيلية" باعتراف مؤسسها

مونيكا ويليم

مونيكا وليم تكتب: بين الصدامية والبراغماتية.. تحليل شخصية ترامب في فترته الثانية

المزيد