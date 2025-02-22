رامي صبري يشعل اجواء أحدث حفلاته الغنائية بالقاهرة الجديدة

أحيا الميجا ستار رامي صبري أضخم إحتفالية ضمت الآلاف من طلاب جامعتي القاهرة وعين شمس من مختلف المراحل والكليات وذلك داخل فاميلي بارك بالقاهرة الجديدة.



يأتي الحفل عقب مرور ساعات من النجاح الكبير الذي حققه رامي بحفله البحري في جدة على متن إحدي البواخر العملاقة والذي شهد لافتة كامل العدد قبيل اقامته بثلاثة أيام وضم جمهورا من مختلف الجنسيات العربية.



حضر رامي حفل طلاب جامعتي القاهرة وعين شمس بكامل اناقته بصحبة مدير أعماله محمود عبد السلام وبمجرد وصوله مكان الحفل حرص على تلبية رغبة طالبة من ذوي القدرات الخاصة حيث شاركها التقاط عدد من الصور .. وسبق صعوده على خشبة المسرح استقبال حافل من الطلاب بترديد اغانيه بشكل جماعي كانت بمثابة انطلاقة قوية للحفل الذي امتد لقرابة الساعتين.

من جانبه أشعل رامي الحفل بعدد كبير من اغانية الطربية والرومانسية المميزة التي تبادل تقديم بعضها بمشاركة الجمهور وسط أجواء غير مسبوقة من البهجة.

وتخلل الحفل قيام رامي صبري بتقبيل رأس زوجته شيرين عادل التي كانت تدعمه بتصوير الحفل "لايف" عبر مواقع التواصل الإجتماعي ..وفى الختام حرص على توجيه كلمة شكر لمنظمي الحفل والتأمين المميز لأحمد فخامة لخروج إحتفالية بهذا العدد الضخم بسلاسة دون أي شكاوي.

وكان رامي قد أطلق مؤخرا كليب "فعلا ما بيتنسيش" على مختلف منصات الموسيقي بمشاركة النجم تامر حسني وتصدرت تريند مواقع والتواصل الاجتماعي وتخطت 16 مليون مشاهدة على "يوتيوب".

"فعلا ما بيتنسيش" كلمات عمرو تيّام ولحن شادي حسن و توزيع، مكس وماسترطارق توكّل.