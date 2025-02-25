أحمد النشوقي يكتب: منصة «FBC».. «الحدّاية مش بتحدّف كتاكيت»

زمان أبويا قاللي مثل دايما قدامي «الحداية مش بتحدف كتاكيت»..واللي حرفيًا كتير مش بيصدقوا بيه وبيقعوا في الفخ.. دلوقت الإنترنت بقى جزء من حياتنا اليومية.. بس للأسف، مع التطور ده زادت عمليات النصب الإلكتروني ..

كلنا تابعنا وعرفنا قصة منصة FBC واللي نصبت على مليون شخص بحوالي 6 مليارات دولار.. الحكاية ببساطة إن النصابين استغلوا ثقة الناس في التكنولوجيا واحتياجهم للمكسب السريع فبدأوا يبتكروا طرق جديدة للنصب.. منها منصات الاستثمار الوهمية اللي بيوعدوك بأرباح خيالية وأنت مش بتعمل حاجة غير إنك تحط فلوسك، وفجأة تلاقي الموقع اختفى!!

طريقة تانية الرسائل الاحتيالية، بيوصلك إيميل أو رسالة على واتساب تقولك إنك كسبت جايزة أو لازم تحدّث بيانات حسابك، وبمجرد ما تدخل بياناتك، الحساب يطير..

طريقة تالتة وهي التسويق الشبكي والتجارة الوهمية، يقولولك لو جبت ناس يسجّلوا تحتك هتكسب فلوس، وفي الآخر تكتشف إنك ضيعت وقتك وفلوسك.. وأيضًا المتاجر والأسواق الالكترونية المزيفة، تلاقي موقع بيبيع منتجات بأسعار رخيصة جدًا، ولما تدفع الفلوس، يختفوا وما تشوفش المنتج أبدًا.. و«طول ما فيه طماع.. النصاب في أمان»..

الخسائر بقى اللي ممكن تحصل من النصب الالكتروني اللي انتشر اليومين دول.. فلوسك تروح عليك ومتعرفش تجيبها تاني.. بياناتك الشخصية تتسرق وتستخدم في عمليات تانية.. إحساسك بالندم والإحباط بعد ما تكتشف إنك اتنصب عليك.. الخوف وعدم الثقة في التعاملات الإلكترونية بعد التجربة السيئة اللي وقعت فيها..

طيب عشان ما تقعش في الفخ، لازم تاخد بالك من شوية حاجات منها: ما تصدقش أي عرض مغري بزيادة، الدنيا مش ماشية بالحظ.. اتأكد من مصدر أي رسالة أو رابط قبل ما تفتحه..

استخدم كلمات مرور «باسوورد» قوية ومتكررش نفس الباسورد في كل المواقع.. وتابع الأخبار والتحديثات عن أساليب النصب الجديدة.. بلّغ عن أي محاولة احتيال عشان غيرك ياخد باله وما يقعش ضحية.

الأهم من كل دا من الناحية الدينية، النصب الإلكتروني حرام لأنه أكل أموال الناس بالباطل، وربنا قال في القرآن الكريم: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ" (النساء: 29). يعني لازم يكون التعامل واضح وصريح، وأي غش أو خداع بيعتبر سرقة حرام.

النصب الإلكتروني مش حاجة جديدة، لكنه بيتطور مع الزمن، ولازم نكون أذكياء وما نصدقش كل حاجة بسهولة.. خد بالك من فلوسك، وما تدّيش بياناتك لأي حد، ولو حاجة شكلها مش مريح، ابعد عنها فورًا.. الحذر واجب، لأن في الزمن ده، الفلوس اللي بتروح صعب ترجع.. ودايما حط قدامك المثل دا «الحداية مش بتحدف كتاكيت».