قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النيابة الأردنية تخلي سبيل زوج اية عادل مع إيداع أطفاله في دار رعاية
السياحة تنتهي من إجراءات معاينة إقامة حجاجها بالسعودية.. صور
نجوم تعافوا من السرطان في عز شبابهم .. كيف انتصروا على المرض اللعين؟
النواب يوافق مبدئيًا على قانون العمل الجديد لتحقيق التوازن في سوق العمل
رئيس الوزراء يبحث وضع مصر على الخريطة العالمية لريادة الأعمال
أحمد دياب: 25 مليون جنيه قيمة جوائز كأس الرابطة
رونالدو وماني يقودان تشكيل النصر أمام الوحدة بالدوري السعودي
البيان الختامي للحوار الوطني في سوريا يطالب بالعدالة والتعايش السلمي
66.50 % زيادة في صافي أرباح مدينة الإنتاج الإعلامي خلال العام المالي 2024
كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية توجه الشكر لمصر وقطر
شيخ الأزهر في حضور رئيسة مجلس النواب القبرصي: غياب العدالة الدولية سيحول العالم لغابة
شايل بوجي.. محمود البزاوي يحتفل برمضان بهذه الصورة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

أحمد النشوقي يكتب: منصة «FBC».. «الحدّاية مش بتحدّف كتاكيت»

أحمد النشوقي
أحمد النشوقي
أحمد النشوقي

زمان أبويا قاللي مثل دايما قدامي «الحداية مش بتحدف كتاكيت»..واللي حرفيًا كتير مش بيصدقوا بيه وبيقعوا في الفخ.. دلوقت الإنترنت بقى جزء من حياتنا اليومية.. بس للأسف، مع التطور ده زادت عمليات النصب الإلكتروني ..
كلنا تابعنا وعرفنا قصة منصة FBC واللي نصبت على مليون شخص بحوالي 6 مليارات دولار.. الحكاية ببساطة إن النصابين استغلوا ثقة الناس في التكنولوجيا واحتياجهم للمكسب السريع فبدأوا يبتكروا طرق جديدة للنصب.. منها منصات الاستثمار الوهمية اللي بيوعدوك بأرباح خيالية وأنت مش بتعمل حاجة غير إنك تحط فلوسك، وفجأة تلاقي الموقع اختفى!! 
طريقة تانية الرسائل الاحتيالية، بيوصلك إيميل أو رسالة على واتساب تقولك إنك كسبت جايزة أو لازم تحدّث بيانات حسابك، وبمجرد ما تدخل بياناتك، الحساب يطير.. 
طريقة تالتة وهي التسويق الشبكي والتجارة الوهمية، يقولولك لو جبت ناس يسجّلوا تحتك هتكسب فلوس، وفي الآخر تكتشف إنك ضيعت وقتك وفلوسك.. وأيضًا المتاجر والأسواق الالكترونية المزيفة، تلاقي موقع بيبيع منتجات بأسعار رخيصة جدًا، ولما تدفع الفلوس، يختفوا وما تشوفش المنتج أبدًا.. و«طول ما فيه طماع.. النصاب في أمان».. 
الخسائر بقى اللي ممكن تحصل من النصب الالكتروني اللي انتشر اليومين دول.. فلوسك تروح عليك ومتعرفش تجيبها تاني.. بياناتك الشخصية تتسرق وتستخدم في عمليات تانية.. إحساسك بالندم والإحباط بعد ما تكتشف إنك اتنصب عليك.. الخوف وعدم الثقة في التعاملات الإلكترونية بعد التجربة السيئة اللي وقعت فيها.. 
طيب عشان ما تقعش في الفخ، لازم تاخد بالك من شوية حاجات منها: ما تصدقش أي عرض مغري بزيادة، الدنيا مش ماشية بالحظ.. اتأكد من مصدر أي رسالة أو رابط قبل ما تفتحه.. 
استخدم كلمات مرور «باسوورد» قوية ومتكررش نفس الباسورد في كل المواقع.. وتابع الأخبار والتحديثات عن أساليب النصب الجديدة.. بلّغ عن أي محاولة احتيال عشان غيرك ياخد باله وما يقعش ضحية. 
الأهم من كل دا من الناحية الدينية، النصب الإلكتروني حرام لأنه أكل أموال الناس بالباطل، وربنا قال في القرآن الكريم: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ" (النساء: 29). يعني لازم يكون التعامل واضح وصريح، وأي غش أو خداع بيعتبر سرقة حرام.
النصب الإلكتروني مش حاجة جديدة، لكنه بيتطور مع الزمن، ولازم نكون أذكياء وما نصدقش كل حاجة بسهولة.. خد بالك من فلوسك، وما تدّيش بياناتك لأي حد، ولو حاجة شكلها مش مريح، ابعد عنها فورًا.. الحذر واجب، لأن في الزمن ده، الفلوس اللي بتروح صعب ترجع.. ودايما حط قدامك المثل دا «الحداية مش بتحدف كتاكيت».

التكنولوجيا التسويق الشبكي الرسائل الاحتيالية النصب الإلكتروني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطقس في مصر

الحرارة هترجع 27 درجة.. موعد انكسار موجة الطقس الباردة

زلزال حلوان

قوته 1.7 درجة.. البحوث الفلكية تعلن تفاصيل زلزال القاهرة

الأرصاد

الجو في رمضان هيكون مفاجأة.. الأرصاد تعلن تفاصيل مهمة للمواطنين

برودة وزلزال

بين برودة قارسة وزلزال.. ليلة استثنائية عاشها سكان القاهرة

شوبير

قرار جديد للكاف.. شوبير يزف نبأ سارا لجماهير الزمالك

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي يوقع قانونا بشأن إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان

الطقس في مصر

آخر أيام الموجة الباردة.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الطقس

الإماراتي وسيم يوسف يتكفل بعلاج إبراهيم شيكا | تفاصيل

داعية إماراتي ومصاب بالسرطان.. وسيم يوسف يتكفل بعلاج إبراهيم شيكا| تفاصيل

ترشيحاتنا

البابا تواضروس

بالتزامن مع بدء الصوم.. البابا تواضروس يستأنف اجتماع الأربعاء

الرئيس السيسي

لقاءات على طاولة الرئيس.. توافق مصري قبرصي بـغزة.. ودعم تطلعات شعب العراق

وزير الصحة يناقش الاستراتيجية الوطنية لنفاذ المستحضرات والمستلزمات الطبية

وزير الصحة يناقش الاستراتيجية الوطنية لنفاذ المستحضرات والمستلزمات الطبية

بالصور

رسائل احتيالية تخدعك لسرقة أموالك.. لا تقع في فخ التهنئة الوهمية

رسائل احتيالية تخدعك لسرقة أموالك بالكامل
رسائل احتيالية تخدعك لسرقة أموالك بالكامل
رسائل احتيالية تخدعك لسرقة أموالك بالكامل

تفسير رؤية الأسد في المنام بين القوة والمخاوف الخفية والمشاكل المحتملة

تفسير رؤية الأسد في المنام: بين القوة والمخاوف الخفية
تفسير رؤية الأسد في المنام: بين القوة والمخاوف الخفية
تفسير رؤية الأسد في المنام: بين القوة والمخاوف الخفية

لعزومات رمضان.. طريقة عمل الديك الرومي بالتوابل

لعزومات رمضان..طريقة عمل الديك الرومى بالتوابل
لعزومات رمضان..طريقة عمل الديك الرومى بالتوابل
لعزومات رمضان..طريقة عمل الديك الرومى بالتوابل

لن تخطر على بالك.. 5 فوائد خفية للتفاح تتناوله يوميًا دون تردد

لن تخطر على بالك: 5 فوائد خفية للتفاح
لن تخطر على بالك: 5 فوائد خفية للتفاح
لن تخطر على بالك: 5 فوائد خفية للتفاح

فيديو

الزعفران

ماذا سيحدث لجسمك إذا تناولت الزعفران؟.. فوائد مذهلة

ابراهيم شيكا

تامر حسني دعمه.. لاعب الزمالك إبراهيم شيكا يتصدر الفيسبوك

المخرج محمد سامي

محمد سامي آخرهم.. نجوم آثاروا الجدل بارتداء الحلق

اصطفاف 7 كواكب في السماء

يوم رؤية هلال رمضان حدث فلكي لن يتكرر قبل 100 عام… اوعى تفوته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: منصة «FBC».. «الحدّاية مش بتحدّف كتاكيت»

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: طقوس رمضان في صعيد مصر

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب.. المملكة وسياسة الحياد النشط .. مفاوضات متوازنة بين موسكو وواشنطن

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: مهندس حُر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مسلسلات رمضان 2025.. من يربح السباق؟

المزيد