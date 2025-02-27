أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن خسائر القوات الأوكرانية على محور خاركوف في منطقة عمليات تجمع قوات "سيفير" بلغت نحو 60 عسكريًا.

وبينت الوزارة الروسية في تقريرها عن العملية العسكرية في اوكرانيا ، أن وحدات تجمع "زاباد" حسنت تموضعها وكبدت القوات الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 180 عسكريا.

وأشارت الوزارة الي ان وحدات تجمع قوات " تسينتر" تحسن تموضعها وتكبد القوات الأوكرانية خسائر بلغت نحو 310 عسكريين ودبابة من طراز ليوبارد

وذكرت أن تجمع قوات "يوغ" سيطر على مواقع أكثر فائدة واستهدف القوات الأوكرانية في عدة مناطق بدونيتسك وخسائر العدو بلغت أكثر من 150 عسكريا

وشدد التقرير علي ان وحدات تجمع قوات "فوستوك" تواصل التقدم في عمق دفاعات القوات الأوكرانية وخسائر العدو بلغت نحو 215 عسكريًا

وألمحت الي أن تجمع "دنيبر" يستهدف القوات الأوكرانية في مقاطعتي زابوروجيا وخيرسون ويكبدها خسائر بأكثر من 150 عسكريًا