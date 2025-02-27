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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس جامعة سوهاج يفتتح معرض رمضان جانا لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة

رئيس جامعة سوهاج يفتتح معرض "رمضان جانا" لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة
رئيس جامعة سوهاج يفتتح معرض "رمضان جانا" لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة
أ ش أ

 أكد رئيس جامعة سوهاج الدكتور حسان النعماني، حرص الجامعة على تقديم الدعم لمنسوبيها عبر توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، في إطار دورها المجتمعي.


جاء ذلك خلال افتتاح رئيس الجامعة اليوم/الخميس/ معرضاً لتوفير السلع الغذائية والمنتجات الرمضانية بأسعار مخفضة، والذي نظمه مركز الحرف اليدوية والصناعات البيئية بالجامعة، لدعم المشروعات الصغيرة وتلبية احتياجات منسوبي الجامعة، وذلك بالحرم الجامعي القديم.


وأشار الدكتور النعماني إلى أن المعرض يأتي تماشياً مع جهود الدولة لتخفيف الأعباء الاقتصادية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.


وأجرى رئيس الجامعة جولة تفقدية داخل المعرض، حيث أشاد خلالها بجودة وتنوع المعروضات، والتي تشمل المواد الغذائية الأساسية والسلع الرمضانية، بما يساهم في تلبية احتياجات الأسر الجامعية مع قرب حلول الشهر الفضيل.


ومن جانبها، أشارت الدكتورة ريهام محمد مدير مركز الحرف اليدوية والصناعات البيئية بالجامعة، إلى أن المعرض يهدف إلى دعم المشروعات الصغيرة وإحياء الأجواء الرمضانية، حيث يضم مجموعة متنوعة من السلع الغذائية، إلى جانب المأكولات التراثية، والمفروشات الرمضانية، والملابس التقليدية، والإكسسوارات، وفوانيس وزينة رمضان، وملابس العيد، والأحذية"، وذلك بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء عن منتسبي الجامعة.
 

جامعة سوهاج توفير السلع الغذائية المنتجات الرمضانية مركز الحرف اليدوية الحرم الجامعي

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