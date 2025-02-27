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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الاستماع لأقوال محامي المراكز العربية في بلاغها ضد سوزي الأردنية

لقطة من الفيديو محل الواقعة
لقطة من الفيديو محل الواقعة
مصطفي رجب

تستمع جهات التحقيقات المختصة لأقوال محامي شركة المراكز العربية للتوظيف في بلاغها ضد التيك توكر سوزي الأردنية بتهمة الإساءة للشركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما تسبب في الإضرار بسمعة الشركة وعملائها.

وبدأت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة التحقيق مع التيك توكر سوزي الأردنية في الاتهامات المسندة إليها بالاساءة لشركة من خلال بث مقطع فيديو أعلنت فيه وشاب آخر عن فرص سفر للفتيات والسيدات بشروط مريبة وأيضا اتهامها بالاتجار في البشر. 

ووصل إلى مقر التحقيق منذ قليل والد سوزي الأردنية لمساندتها خلال التحقيق معها. 

والقت الأجهزة الأمنية في القاهرة القبض على التيك توكر سوزي الأردنية على خلفية اتهامها بالظهور في فيديو مسيء لإحدى الشركات.

وتمكنت قوة أمنية من مديرية أمن القاهرة من ضبط التيك توكر سوزي الأردنية بعد ظهورها في مقطع فيديو مسيء لإحدى الشركات الشهيرة في مجال التوظيف.

ومن المنتظر أن يتم عرض سوزي الأردنية على النيابة للتحقيق معها في الوقائع المنسوبة لها.

وكان تقدم محام ببلاغ للإدارة العامة لمكافحة الاتجار بالبشر يتهم البلوجر سوزي الأردنية بالاتجار في البشر.

وجاء بالبلاغ أنه بعد إعلان البلوجر سوزي الأردنية للبحث عن إناث من سن 21  حتى 30 سنة بدون أي خبرة للعمل في شركات خارج مصر بأجور ومزايا خيالية وتوفير إقامة فندقية وسيارات فارهة، وكأنه فخ للاستقطاب سيدات مصر للعمل في أعمال غير مشروعة.

وأثار إعلان ترويجي نشرته التيك توكر سوزي الأردنية عبر منصات التواصل الاجتماعي، جدلًا واسعًا، بعدما ظهرت برفقة شاب يرتدي الجلباب والعقال ويتحدث بلهجة خليجية غير متقنة، مُعلنين عن فرص عمل للفتيات في السعودية بشروط غير معتادة.

وخلال الإعلان، الذي جرى تصويره داخل إحدى شركات التوظيف، أعلنت سوزي الأردنية وظائف متاحة للفتيات فقط، بشرط أن تتراوح أعمارهن بين 21 و30 عامًا، دون الحاجة إلى مؤهل دراسي أو خبرة سابقة أو حتى إتقان اللغة، وظهر المروج المرافق لها وهو يؤكد أن العرض يتضمن إقامة مجانية ومواصلات خاصة، مُشيرًا إلى أن النقل سيتم عبر سيارات فاخرة من نوع رانج روفر تتجه للسكن المخصوص بالموظفات.

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