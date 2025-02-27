طريقة عمل الجاتوه بالشوكولاتة زى الجاهز

يعد الجاتوه شاتوه من الحلويات الشهية المقدمة في أكبر المطاعم لذا ترغب النساء في تعلم أسرار تحضيره في المنزل.

نعرض إليكم طريقة تحضير الجاتوه في المنزل من خلال خطوات الشيف سالي فؤاد في برنامجها حلو وحادق على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير الجاتوه شاتوه

نصف كوب سكر

نصف كوب لبن

كوب زيت

نصف كوب كاكاو خام

كوب دقيق

٢ بيضة

فانيليا

رشة ملح

محسن كيك أو بيكنج باودر

طريقة عمل الجاتوه



اخلطي السكر واللبن والكاكاو الخام والفانيليا في وعاء الخلاط واخفقيهم جيدا حتى يمتزجوا تماما.

أضيفي الزيت تدريجيا مع استمرار الخفق حتى يصبح الخليط أكثر كثافة ثم خذي كوبا منه وضعيه في الثلاجة لاستخدامه لاحقا في التزيين.

أضيفي البيض والفانيليا إلى باقي الخليط في الخلاط ثم اخفقي حتى يتجانس تماما.

انخلي الدقيق في وعاء آخر ثم أضيفي إليه البيكنج باودر ورشة الملح وقلبي جيدا ثم ضعي الخليط السائل على المكونات الجافة واخلطي حتى تحصلي على عجينة متجانسة وادهني صينية بالزبدة والدقيق ثم اسكبي العجين بها.

سخني الفرن على درجة حرارة ١٨٠ مئوية ثم ضعي الصينية على الرف الأوسط لمدة ٣٠ دقيقة حتى ينضج الكيك وأخرجي الكيك من الفرن واتركيه ليبرد تماما ثم ضعي خليط الشوكولاتة المحفوظ في الثلاجة على وجه الكيك ثم قطعي الجاتوه مستطيلات ويقدم.