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أنقرة تكشف حقيقة عزمها إرسال قوات تركية إلى أوكرانيا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أنقرة تكشف حقيقة عزمها إرسال قوات تركية إلى أوكرانيا

الحرب الأوكرانية
الحرب الأوكرانية
القسم الخارجي

كشفت أنقرة اليوم الخميس عن حقيقة عزمها إرسال قوات إلى أوكرانيا، في ظل الحرب الدائرة بين الجيش الأوكراني والروسي التي دخلت عامها الرابع.

وأفادت وكالة سبوتنيك الروسية، بأن الرئاسة التركية تنفي التقارير التي تتحدث عن استعداد أنقرة لإرسال قوات إلى أوكرانيا.

وأشارت الرئاسية التركية إلى أنها أعربت عن استعدادها للوساطة وليس لإرسال قوات إلى أوكرانيا.

وتجري مشاورات بين الولايات المتحدة وروسيا، لوقف الحرب الأوكرانية التي اندلعت في فبراير 2022 والتي تسببت في مقتل وإصابة مئات الآلاف.

واستضافت السعودية الأسبوع الماضي مباحثات بين وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ونظيره الروسي سيرجي لافروف لوضع نهاية للحرب الأوكرانية.

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يرغب في استعادة الأموال التي منحتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا والتي قدرها بـ350 مليار دولار، وطلب من كييف إبرام صفقة المعادن مع واشنطن في سبيل تحقيق هذا الهدف.

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