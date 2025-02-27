فرص سفر الفتيات إلي السعودية طلعت"فشنك"؟.. القصة الكاملة لأزمة سوزي الأردنية

أثارت التيك توكر سوزي الأردنية، الفترة الماضية جدلاً واسعاً بسبب تورطها في قضية متعلقة بشركة بعد اتهامها بالإساءة لإحدى الشركات عبر بث مقطع فيديو يروج لفرص سفر وتوظيف مشبوهة للفتيات والسيدات

ومع مرور الوقت ظهرت التيك توكير سوزي الأردنية، في فيديو أثار الجدل مما تسبب في دخولها أزمات متتالية مما أدى إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدها.

وقامت جهات التحقيق، بحجز التيك توكر سوزي الأردنية بعد اتهامها بالإساءة لإحدى الشركات عبر بث مقطع فيديو يروج لفرص سفر وتوظيف مشبوهة للفتيات والسيدات. وقد تم اتهام سوزي في القضية بالاتجار بالبشر، وذلك بناءً على بلاغات وردت إلى الجهات الأمنية.

تفاصيل القضية

الواقعة بدأت بعد ظهور سوزي الأردنية في فيديو مع شاب آخر، حيث أعلنوا عن فرص سفر وتوظيف لفتيات تتراوح أعمارهن بين 21 و30 عامًا، وقد تم الإعلان عن مزايا مغرية لهذه الفرص مثل أجور مرتفعة، إقامة فندقية، ومواصلات فاخرة، ولكن هذه العروض كانت تثير الريبة، حيث تبين أنها لم تكن تتطلب أي مؤهل دراسي أو خبرة سابقة، بل كان يُشترط فقط أن تكون المتقدمة أنثى في هذه الفئة العمرية.

الاتهامات التي تواجه سوزي

الاتهام الرئيسي الموجه لسوزي الأردنية هو الإساءة لإحدى الشركات الشهيرة في مجال التوظيف، والتي اعتبرت أن الفيديو الذي نشرته أساء إلى سمعتها، كما تم تقديم بلاغ ضدها من قبل محامي شركة المراكز العربية للتوظيف، الذي اتهم سوزي بالتسبب في ضرر سمعة الشركة وعملائها نتيجة إعلانها المضلل عبر منصات التواصل الاجتماعي.

علاوة على ذلك، وردت تهم إضافية ضد سوزي، تتعلق بالاتجار بالبشر، في البلاغ المقدم للإدارة العامة لمكافحة الاتجار بالبشر، ذكر المحامي أن الفيديو كان يروج لاستقطاب نساء من مصر للعمل في وظائف مشبوهة خارج البلاد، وهو ما يراه فخًا يستهدف استغلال الفتيات في أعمال غير قانونية.

بعد التحقيقات الأولية، تم القبض على سوزي الأردنية، وتم عرضها على النيابة العامة للاستماع إلى أقوالها، تم تأكيد أن الفيديو الذي ظهرت فيه سوزي كان يحمل شروطًا غير معتادة، مثل تأكيد مروج العرض على أن التنقل سيكون عبر سيارات فاخرة من نوع "رانج روفر"، بالإضافة إلى توفير سكن مخصص للموظفات،، وهو ما زاد من الشكوك حول نية استغلال المتقدمات للعمل في ظروف غير قانونية.

تواجد العائلة والمساندة

خلال جلسات التحقيق، حضر والد سوزي وبعض أصدقائها من البلوجرز لمساندتها في هذه القضية، كما تواجد أيضًا عدد من البلوجرز أمام سراي النيابة العامة في انتظار نتائج التحقيقات.

ردود فعل الجمهور

أثار إعلان سوزي الأردنية جدلاً واسعًا بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، حيث انقسم الرأي العام بين مؤيد ومعارض، البعض اعتبر العرض غير مناسب وغير واقعي، بينما اعتبر آخرون أن هذه الأنواع من العروض قد تكون جزءًا من حملة ترويجية تسويقية تروج لمشروعات غير قانونية.