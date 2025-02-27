أجنبية .. ريهام سعيد بملامح اسكتلندية في جلسة تصوير مبهرة | شاهد

حالة من السعادة والطاقة الإيجابية عاشتها الاعلامية والفنانة ريهام سعيد خلال خضوعها لجلسة تصوير بإطلالة خطفت الأنظار عبر مواقع التواصل الإجتماعي.



و علقت ريهام سعيد على إطلالتها المبهرة قائلة " انا سعيدة جدآ .. بجد شكرا لكم اسعدتوني وفرحتوني .. انا بقيت باربي " خلال خضوعها لأحدث جلسة تصوير حيث وجهت كلامها لمصمم الأزياء العالمي هاني البحيري وخبيرة التجميل والميكب ارتست د. جويرة طالب وهير ستايل محمد عبقرينو وتصوير سامح سليم حيث جاء توقيت إطلالتها المبهرة قبيل ساعات من تطور جديد لها مع الجراح اللبناني الذي تقاضيه لتسببه فى تشويه ملامح وجهها لذا كانت بحاجة لتجديد طاقتها لتواصل ما تمر به من حالة نفسية تحاول التعايش معها لمواصلة حياتها الإعلامية والفنية بنجاحها المعهود.