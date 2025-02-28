آخر تحديث لسعر الأسماك والمأكولات البحرية اليوم 28-2-2025

مع اقتراب شهر رمضان المعظم و الذي يبدأ اعتبارا من غدا السبت الموافق 1-3-2025؛ بدأت الأسواق في الاستعداد لطرح المنتجات المختلفة وخصوصا السلع الغذائية للمواطنين بأسعارها الرسمية.

وأعلن سوق العبور للجملة استقرار سعر الأسماك والمأكولات البحرية داخل الأسواق اعتبارا من غدا السبت المتزامن مع قدوم شهر رمضان

سعر الأسماك النيلية

وفقا لتسعير سوق العبور للجملة فقد ثبت سعر كيلو البلطي نمرة 1 عند 76 جنيها للكيلو و البلطي نمرة 2 عند 71 جنيها للكيلو والبلطي الأسواني بـ 70 جنيها للكيلو والبلطي الفيليه بـ 250 جنيها و قشر البياض بـ 270 جنيها للكيلو والبياض البلدي بـ 170 جنيها والخليجي منه بـ 100 جنيها للكيلو، و القراميط والشيلان بـ 70 جنيها للكيلو.

أسماك البحر

وبلغ سعر كيلو الثعابين بـ 550 جنيها للكيلو المكرونة الخليجي بـ 110 جنيها و المكرونة السويسي بـ 140 جنيها للكيلو و البرانيس الإسكندراني بـ 140 جنيها للكيلو والمكرونة المجمدة بـ 60 جنيها للكيلو والسمك موسي بـ 340 جنيها للكيلو و الكاليماري والسبيط بـ 340 جنيها للكيلو وسمك القرش بـ 150 جنيها للكيلو

البربون والمرجان

وسجل سعر كيلو السمك الحدادي 40 جنيها للكيلو والكابوريا بـ 165 جنيها للكيلو و المرجان نمرة1 بـ 270 جنيها للكيلو و المرجان نمرة 2 بـ 140 جنيها للكيلو والمرجان المجمد بـ 60 جنيها و كيلو البربون بـ 320 جنيها للكيلو والبربون نمرة 2 بـ 170 جنيها و البربون المجمد بنحو 60 جنيها و الدنيس بـ 275 جنيها .

سعر الجمبري

بلغ سعر كيلو الجمبري الجامبو بـ 680 جنيها و الجمبري نمرة 1 بـ 560 جنيها للكيلو والجمبري نمرة 2 بـ 480 جنيها للكيلو والجمبري المجمد بـ475 جنيها للكيلو وكيلو السمك البوري بـ 110 جنيها للكيلو و الشعور بـ 300 جنيها للكيلو والقاروص بـ 350 جنيها للكيلو والوقار بـ 350 جنيها للكيلو.