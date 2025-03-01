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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أستاذ مناخ: مبادرة اتحضر للأخضر رائعة لتقليل نسب التلوث

مبادرة "اتحضر للأخضر"
مبادرة "اتحضر للأخضر"
محمد القاضي

قال د. علي قطب، أستاذ المناخ بجامعة الزقازيق، إن زيادة المسطحات الخضراء أمر طبيعي وضروري لزيادة تعداد عدد السكان واحتياجات الوطن؛ لتوفير الغذاء الضروري للحياة.

وأضاف قطب في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز": "بالإضافة إلى توصيات المؤتمرات الدولية الخاصة بالتغيرات المناخية للحد من الانبعاثات الكربونية، حيث عملت الدولة على زيادة المسطحات الخضراء للحد من الانبعاثات الكربونية وزيادة نسبة غاز الأكسجين الضروري للحياة".

وأكد أن زيادة المسطحات الخضراء أمر مهم حتى يكون هناك توازن بيئي ضروري للحياة وأيضًا ضروري لتجنب العديد من الأمراض المختلفة.

و أشار أستاذ مناخ إلى أن المسطحات الخضراء تلعب دورًا كبيرًا جدًا في التفاعل مع المنخفضات الجوية في طبقات الجو العليا لزيادة نسب كميات السحب لتوفير فرص أمطار؛ لأنه دون المسطحات الخضراء لن تتوفر نسبة كبيرة من بخار الماء وبالتالي ندرة الأمطار.

وأوضح أن مبادرة "اتحضر للأخضر" مبادرة ممتازة وتحقق مشروعات الدولة في التنمية المستدامة، مضيفًا: "هناك نسبة كبيرة جدًا من المسطحات الخضراء موجودة في كل المدن الجديدة، بالإضافة إلى استخدام طاقة صديقة للبيئة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وكل هذه الأمور تعطي حياة جيدة خالية من الملوثات".

التلوث المناخ المسطحات الخضراء مبادرة اتحضر للأخضر

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