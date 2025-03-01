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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

نصيحة لاستقبال شهر رمضان الكريم 2025.. روشتة شرعية لاغتنام البركات

نصيحة لاستقبال شهر رمضان الكريم 2025
نصيحة لاستقبال شهر رمضان الكريم 2025
محمد شحتة

وجهت دار الإفتاء المصرية، نصيحة لاستقبال شهر رمضان الكريم، الشهر الكريم على حل علينا وأخل علينا الفرحة والسرور والنفحات والبركات الإيمانية والربانية.

نصيحة لاستقبال شهر رمضان

وأكدت دار الإفتاء أنه قد امتاز الإسلام على سائر الأمم والشرائع السماوية بأنه دينٌ يعملُ على تَقويةِ الروابط والصلات بين أفراد المجتمع، ولذلك يحثهم على الاتحاد والاعتصام بحبل الله القوي المتين؛ قال تعالى: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ [آل عمران: 103].

وتابعت: ها نحن الآن مقبلون على شهر الفتوحات والانتصارات والرحمات يجب علينا أن نرجعَ إلى تعاليم ديننا بتوحيد كلمتنا، ونبذِ كلِّ الخلافات والانقسامات، وتوحيد صفوفنا حتى نَرجعَ إلى سالف مجدنا، وتعود إلينا قوتنا وعندها تكون كلمة الله هي العليا، وكلمة الكفر والإلحاد هي السفلى.

نصائح لاستقبال شهر رمضان

وقال الدكتور عمران امين الفتوى بدار الافتاء المصرية، " متخلوش حاجه تذهب بهجة رمضان لأنه طول عمره فرحه والمصريين يجعلون العبادة لبهجه وفرحه والفرحه الحقيقة هى التي تكون بدون إسراف ".

وطالب امين الفتوى، بعدم الاسراف خلال الشهر الكريم وضروري الرشد في كل شيء مشيرا الي أن إلقاء بواقي الطعام الكثير بعد العزومات يذهب أي عبادة .

وكشف امين  الفتوى أن رسول الله صلي الله عليه وسلم وصى على أربعين جار، وهذا من باب جبر الخواطر الذي هو أهم ما يتعبد به الي الله سبحانه وتعالي.

وتابع: المصريون لديهم عادة توافق سنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الطبق الدائر على البيوت في رمضان لانه من جبر الخواطر.

نصائح مكتوبة عن شهر رمضان

1) افتح صفحة جديدة فى رمضان مع ربك ونفسك ومع الناس.
2) اهجر الذنوب كلها واتركها لله ستجد حلاوة ذلك فى قلبك.
3) رتب أوقاتك واملأها بما ينفعك فى الدنيا والآخرة.
4) حافظ على الصلوات المفروضة فى أوقاتها مع أهل بيتك.
5) صاحب القرآن فى شهر القرآن، وليكن وردك من القرآن الكريم قراءة جزء أو أكثر كل يوم.
6) لا تترك الدعاء وخصوصًا عند الإفطار فإن لك دعوة مستجابة كل يوم.
7) أكثر من النوافل والصلاة والصدقة وجبر الخواطر.
8) عليك بكثرة ذكر الله تعالى من استغفار وصلاة وسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حيثما تجد قلبك.
9) احرص على صلاة القيام ومناجاة أرحم الراحمين، خاصة فى أوقات الأسحار قبيل الفجر.
10) اسجد واقترب فأكثر من السجود فهو سبب فى زوال الهم وتنوير القلب.

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