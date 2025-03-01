مطرانية الأقباط الكاثوليك بالغردقة تعلق فانوس رمضان: شهر فرحة للمصريين

عرضت قناة العربية تقريرا مفصلا، عن الوحدة الوطنية بين المسلمين والاقباط في مصر، متضمنا لقاء مع وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالغردقة.



وخلال التقرير، أكد وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالغردقة والذي علق فانوس رمضان، ان شهر فرحة لكل المصريين ونتمنى استقرار فلسطين.

فيما أكد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أن شهر رمضان هو موسم عظيم للعبادة والخير، مشيرًا إلى قول الله- تعالى-: "شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان".

وأوضح أكد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أن الوزارة أنهت جميع الاستعدادات لضمان تقديم خدمات دعوية متميزة في جميع مساجد الجمهورية، بما يحقق الاستفادة القصوى من هذا الشهر الكريم.

يحل اليوم السبت في مصر، شهر رمضان 2025، ومعه تحل نسائم الرحمة والمغفرة في الوطن العربي.

أعلنت دار الإفتاء المصرية أن يوم السبت الموافق الأول من شهر مارس لعام ألفين وخمسة وعشرين ميلاديا هو أول أيام شهر رمضان لعام ألف وأربعمائة وستة وأربعين هجريًّا.

أعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ السبت الموافق الأول من شهر مارس لعام ألفين وخمسة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وستة وأربعين هجريًّا

