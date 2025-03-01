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التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام ريال بيتيس في الدوري الإسباني اليوم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام ريال بيتيس في الدوري الإسباني اليوم

ريال مدريد
ريال مدريد
رباب الهواري

يستعد ريال مدريد لمواجهة ريال بيتيس مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإسباني لموسم 2024/25، حيث تُقام المباراة على ملعب “بينتو فيامارين”.

يدخل ريال مدريد المواجهة برصيد 54 نقطة في المركز الثاني، ويطمح لتحقيق الفوز لاعتلاء الصدارة مؤقتًا، في انتظار نتائج أتلتيكو مدريد وبرشلونة في الجولة نفسها. في المقابل، يحتل ريال بيتيس المركز السابع برصيد 35 نقطة، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام خصم قوي مثل الميرينغي.

التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام ريال بيتيس:
    •    حراسة المرمى: تيبو كورتوا.
    •    خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، ماركو أسينسيو، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي.
    •    خط الوسط: أوريلين تشواميني، لوكا مودريتش، فيديريكو فالفيردي.
    •    خط الهجوم: رودريجو، كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور.

يسعى ريال مدريد بقيادة مدربه لتحقيق انتصار مهم خارج ملعبه، خاصة في ظل المنافسة الشديدة على اللقب، بينما يأمل ريال بيتيس في استغلال عاملي الأرض والجمهور للخروج بنتيجة إيجابية.

ريال مدريد مبابي لوكا مودريتش رودريجو يال بيتيس

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