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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أول أيام رمضان .. مواعيد تشغيل المترو والقطار الكهربائي الخفيف

مترو الأنفاق
مترو الأنفاق
حمادة خطاب

 قررت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق  تعديل مواعيد التشغيل لخطوط مترو الأنفاق الثلاثة بالقاهرة الكبرى والقطار الكهربائي الخفيف LRT مع بدء أول أيام شهر رمضان المعظم وبيانها كالتالي :-

أولا : الخط الأول والثاني للمترو 
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-  بداية ساعات التشغيل للخط الأول لمترو الأنفاق من محطات ( حلوان - المرج الجديدة ) الساعة ٥:١٥ صباحاً و قيام أخر قطار من محطة حلوان الساعة ١٢:١٥ صباحاً و من محطة المرج الجديدة الساعة ١٢:٣٠ صباحا .

-  بداية ساعات التشغيل للخط الثاني لمترو الأنفاق من محطات ( شبرا الخيمة - المنيب ) الساعة ٥:١٥ صباحاً وقيام أخر قطار من المحطتين الساعة ١٢:٤٠ صباحاً .

- يتم مقابلة أخر القطارات للربط والتبادل بين الخط الأول والثاني بمحطة أنور السادات الساعة ١:٠٠ بعد منتصف الليل .

- يتم مقابلة أخر القطارات للربط والتبادل بين الخط الأول والثالث بمحطة جمال عبدالناصر الساعة ١٢:٣٠ صباحا .

- يتم مقابلة أخر القطارات للربط والتبادل بين الخط الثانى والثالث بمحطة العتبة الساعة ١٢:٣٠ صباحا .

- أخر قطار يغادر محطة جامعة القاهرة بالخط الثالث الساعة ١٢:٢٠ صباحا .

- علما بأنه يتم النداء على جميع الركاب من خلال الإذاعة الداخلية بالمحطات بمواعيد التبادل بين الخطوط خلال شهر رمضان المبارك .

ثانيا : الخط الثالث للمترو
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• تمديد ساعات التشغيل ساعة واحدة ليتم إغلاق المحطة فى حوالى الساعة ٢:٠٠ صباحا بدلا من ١:٠٠ صباحا .

• قيام أول قطار من عدلي منصور إتجاه جامعة القاهرة الساعة ٥:١٥ صباحا .

• قيام أول قطار من عدلى منصور إتجاه روض الفرج الساعة ٥:٢٠ صباحا .

• قيام أول قطار من روض الفرج إتجاه عدلى منصور الساعة ٥:١٥ صباحا .

• قيام أول قطار من جامعة القاهرة إتجاه عدلى منصور الساعة ٥:١٥ صباحا .

• قيام أخر قطار من عدلي منصور إتجاه جامعة القاهرة الساعة ٠٠:٠٦ صباحا .

• قيام أخر قطار من عدلى منصور إتجاه روض الفرج الساعة ٠٠:٠٢ صباحا .

• قيام أخر قطار من روض الفرج إتجاه عدلى منصور الساعة ٠٠:٢٦ صباحا .

• قيام أخر قطار من جامعة القاهرة إتجاه عدلى منصور الساعة ٠٠:٢٣ صباحا .

• إنتهاء الربط مع الخط الأول فى محطة ناصر إتجاه جامعة القاهرة الساعة ٠٠:٤٥ صباحا ، و إتجاه روض الفرج الساعة ٠٠:٤١ صباحا .

• إنتهاء الربط مع الخط الثاني فى محطة العتبة إتجاه جامعة القاهرة الساعة ٠٠:٤٠ صباحا ، و إتجاه روض الفرج الساعة ٠٠:٤٥ صباحا .

ثالثا : القطار الكهربائي LRT
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• قيام أول قطار من عدلى منصور إتجاه الفنون والثقافة الساعة ٦:٠٠ صباحا .

• قيام أول قطار من عدلى منصور إتجاه العبور الجديدة ( المعرفة ) الساعة ٦:١٥ صباحا .

• قيام أول قطار من الفنون والثقافة إتجاه عدلى منصور الساعة ٦:٠٥ صباحا  .

• قيام أول قطار من العبور الجديدة ( المعرفة ) إتجاه عدلى منصور الساعة ٦:٥٧ صباحا .

• قيام أول قطار من محطة بدر إتجاه عدلى منصور الساعة إتجاه عدلى منصور الساعة ٥:٥٦ صباحا .

• قيام قطار مباشر من عدلى منصور إلى الفنون والثقافة الساعة ٧:٣٠ ، الساعة ٨:٠٠ صباحا .

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• قيام أخر قطار من عدلى منصور إتجاه الفنون والثقافة الساعة ١١:٠٠ مساء .

• قيام أخر قطار من عدلى منصور إتجاه بدر الساعة ١١:٣٠ مساء .

• قيام أخر قطار من الفنون والثقافة إتجاه عدلى منصور الساعة ١١:٠٥ مساء .

• قيام أخر قطار من الفنون والثقافة إتجاه بدر الساعة ١١:٣٧ مساء .

• قيام أخر قطار من محطة العبور الجديدة ( المعرفة ) إتجاه عدلى منصور الساعة ١١:٠٣ مساء .

• قيام أخر قطار من محطة بدر إتجاه عدلى منصور الساعة ١١:٢٦ مساء .

النقل القطار الكهربائي الهيئة القومية للأنفاق

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