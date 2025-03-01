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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ألف سلامة ياغالي.. زينة تساند أحمد السقا بعد إصابته خلال التصوير

احمد السقا
احمد السقا
يارا أمين

ساندت الفنانة زينة زميلها الفنان أحمد السقا، بعد إصابته خلال  تصوير مسلسل العتاولة 2 .

ونشرت زينة صورة تجمعها بأحمد السقا داخل المستشفى على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام عبر خاصية “ستوري”وعلقت عليها: “الف سلامة عليك يا غالي”.

مسلسل العتاولة 2

وقبل دخول أحمد السقا إلى المستشفى، كان يواصل تصوير مسلسله الجديد العتاولة 2، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025، ويشاركه البطولة طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، فيفي عبده، وعدد من النجوم.

وقال الفنان أحمد السقا، إن مسلسل "العتاولة" له خصوصية شديدة، وارتبط به الجمهور بصورة لافتة، وأصبحت شخصيات أبطاله محط اهتمام ومُتابعة من الجمهور المصري والعربي.

وأشار أحمد السقا في تصريحات صحفية، إلى أن "العتاولة 2" بذل فيه فريق العمل مجهودا مُضاعفا، حيث أن النجاح الطاغي للموسم الأول يمثَل سلاحا ذو حدين، فالجمهور ينتظر الأفضل، وفي الوقت ذاته يبحث عن الشخصيات التي تعلق بها.

وأضاف أحمد السقا، أن "نصار" يمر بلحظات قوة، وأوقات ضعف؛ مما يُظهر الجوانب الطبيعية في نفوس البشر، وهو ما جعل الشخصية تترسخ في أذهان المُشاهدين. 

وأكد أحمد السقا، سعادته باستمرار التعاون مع المُخرج أحمد خالد موسى، الذي نجح في تقديم عمل درامي مُتكامل، لافتا إلى استمرار الصراع بين أبطال العمل في الجزء الثاني، في خضم الكثير من الخطوط الدرامية الجديدة.

رمضان زينة باسم سمرة إنستجرام أحمد السقا

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