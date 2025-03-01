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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أميرة بدر تحرج حمادة هلال: الغناء حلال ولا حرام .. وهذا رد الفنان

حمادة هلال
حمادة هلال
أسامة علي

رد النجم حمادة هلال، على سؤال من الاعلامية أميرة بدر ببرنامج "أسرار"، حول موقفه من الصراع مدى كون الغناء حلال أم حرام قائلا: "أراهنك كل اللي موجودين في الشغلة عنده نفس الصراع وأنا عن نفسي ممكن جت لي فترة تعرضت لكلام قاسي".

وكشف حمادة هلال، خلال حواره ببرنامج "أسرار"، مع الاعلامية أميرة بدر، المذاع على قناة النهار، عن موقف قاسي تعرض له من شخص ما قائلا: “مرة قابلت واحد قالي كلام قاسي وساب فكرة قاسية داخل قلبى ومكنتش قادر أرد على الكلام القاسي”.

فى بداية الغناء

وتابع: “من أول ما بدأت أغني اتعرض لهذه المواقف وأنا مش ضد الراجل ده وكل واحد له رأيه وبقول لربنا يا رب”.

وأضاف حمادة هلال :"في ناس كتير قالت لي الكلام القاسي دي وكنت بقول ادعي لي ربنا يهديني ومش بتريق وبدعي الله يهديني للطريق الصح وكل انسان بيقدر يحط نفسه في الحته اللي عارفها كويس".

اخبار التوك شو صدى البلد حمادة هلال الفنان حمادة هلال

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