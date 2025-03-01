حمادة هلال ضيف أولي حلقات أسرار مع أميرة بدر

يحل الفنان حمادة هلال ضيف علي اولي حلقات الموسم الثاني من برنامج “ أسرار ” ، والذي تقوم بتقديمه الإعلامية أميرة بدر .

ومن المقرر ان تعرض حلقة الفنان حمادة هلال يومي السبت والاحد في تمام الساعة التاسعة مساءًا .

ويخوض الفنان حمادة هلال الماراثون الرمضاني من خلال مسلسل المداح 5 ، والذي عرض اولي حلقاته اليوم .

مسلسل المداح من بطولة حمادة هلال، وغادة عادل، وخالد الصاوي، وهبة مجدي، ودنيا عبد العزيز، وخالد سرحان، ومحمد عز، وحنان سليمان، وتامر شلتوت، وصبحي خليل، وسهر الصايغ، ومي سليم، ودياب، وحمزة العيلي.

العمل من تأليف أمين جمال، ووليد أبو المجد، وشريف يسري، ومن إخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج صادق الصباح.

مسلسل المداح



قال الفنان حمادة هلال إن استمرار نجاح مُسلسل "المداح" لأربعة مواسم مُتتالية شيء في مُنتهي الصعوبة.

وأشار حمادة هلال إلى أنه مع كل موسم يزداد النجاح ويرتفع سقف التوقعات، موضحا أن الموسم الخامس والذي يحمل اسم "المداح أسطورة العهد"، به الكثير من الجهد والتعب، وسيلامس قلب وعقل المُشاهد من خلال التصوير في عشرات الأماكن المفتوحة وفي أجواء غير تقليدية.

وكشف حمادة هلال تفاصيل شخصيته قائلاً إن "صابر" يواصل رحلته في العوالم الخفية ويُناقش بجرأة الكثير من المُعتقدات والأفكار المسكوت عنها.