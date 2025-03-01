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مسلسل المداح الجزء الخامس.. حمادة هلال يعود من الموت وغادة عادل ابنة الشيطان
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مسلسل المداح الجزء الخامس.. حمادة هلال يعود من الموت وغادة عادل ابنة الشيطان

المداح الجزء الخامس
المداح الجزء الخامس
أحمد البهى

مسلسل المداح الجزء الخامس .. عرض خلال الساعات الماضية أولي حلقاته والتي حملت العديد من المفاجأت ، والاحداث مما مكنه من تصدر قائمة البحث عبر موقع جوجل . 

مسلسل مداح الجزء الخامس .. حمل العديد من الأحداث في اولي حلقاته والتي عرضت عبر مجموعة قنوات mbc مصر ، ومنصة شاهد vip ، حيث عاد صابر المداح “ الفنان حمادة هلال ” من الموت ليجد في انتظاره كل من الفنانة يسرا اللوزي و الفنان القدير محسن محي الدين وتامر شلتوت ، والذين ابلغوا ان عودته ورائها مهمة سيحارب فيها بنات الشيطان وعلي رأسهن ست الحسن هي الشخصية التي تلعبها غادة عادل . 

 شهدت الحلقة الاولي من مسلسل المداح الجزء الخامس ، ظهور مي كساب كضيفة شرف ، هي تلعب دور خبيرة توقعات ، وقد توقعت بعودة صابر المداح من الموت . 

 مسلسل المداح الجزء الخامس  يضم نخبة من أبرز نجوم الفن، من بينهم: حمادة هلال، وغادة عادل، وخالد الصاوي، وهبة مجدي، ودنيا عبد العزيز، وخالد سرحان، ومحمد عز، وحنان سليمان، وتامر شلتوت، وصبحي خليل، وسهر الصايغ، ومي سليم، ودياب، وحمزة العيلي.

العمل من تأليف أمين جمال، ووليد أبو المجد، وشريف يسري، ومن إخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج صادق الصباح.


مواعيد عرض مسلسل المداح الجزء الخامس : 

مسلسل المداح الجزء الخامس من المقرر عرض حلقاته علي قناة mbc مصر في الساعة الثامنة مساءًا ، بينما تتطرح الحلقة الجديدة لمسلسل عبر منصة شاهد vip في الساعة السابعة مساءًا . 

مسلسل المداح الجزء الخامس آخر الاجزاء : 

مسلسل المداح الجزء الخامس ؛ من المقرر ان يكون آخر اجزاء مسلسل المداح ، حيث كان من المفترض ان يكتفي صناعه بالجزء باربعه اجزاء الا انه نجاح العمل جعل صناعه يقنعون حمادة هلال بطل العمل بالاستمرار . 
 

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