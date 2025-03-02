ليلة من التألق والسخرية.. «سابرينا» تتألق وجاك وايتهول يثير الضحك في «Brit 2025»

في ليلة باردة بشرق لندن، افتتحت النجمة الأمريكية سابرينا كاربنتر حفل جوائز Brit 2025 في O2 أرينا، محاطة بحرس الملك.

خطفت نجمة Short n’ Sweet الأنظار بإطلالتها المبهرة، مرتدية كورسيه براقًا، وقدمت أداءً غنائيًا راقصًا لأغنيتي Espresso وBed Chem.

وفي وقت لاحق من الحفل، حصدت كاربنتر أول جائزة عالمية في تاريخ جوائز بريت، وقالت مازحة أثناء تسلمها الجائزة:

"في بلد يشرب الشاي في المقام الأول، لقد استمعتم إلى Espresso بجنون! أحبكم أكثر مما تتخيلون!".

كما ظهرت ميلي بوبي براون، نجمة Stranger Things، بشكل مفاجئ لتقديم الجائزة لصديقتها المقربة سابرينا، حيث غادرتا المسرح يدًا بيد بعد تبادل العناق، متجهتين إلى طاولتين منفصلتين.

جاك وايتهول يشعل الأجواء بسخريته اللاذعة

تولى الكوميدي البريطاني جاك وايتهول مهمة تقديم الحفل، ولم يوفر أحدًا من تعليقاته الساخرة؛ إذ قال عن المغني تيدي سويمز:

"صوت ملاك ووجه يشبه سطح مكتب المدرسة"، وسخر من اليوتيوبر والمغني KSI الذي أصبح حكمًا في برنامج المواهب Britain’s Got Talent، قائلاً:

"هذا مثل ستيفن هوكينغ يحكم في Strictly Come Dancing!".

ومع ذلك، كان وايتهول ودودًا خلف الكواليس، حيث شكر "ضحاياه" بعناق بعد كل نكتة.

تشارلي إكس سي إكس تسرق الأضواء

تألقت تشارلي إكس سي إكس خلال الحفل، بعدما حصدت أربع جوائز كبرى، وهي: أفضل ألبوم بريطاني، أفضل فنانة بريطانية، أفضل أغنية بريطانية للعام (Guess مع بيلي إيليش)، وأفضل فنانة رقص.

وقالت خلال خطابها:

"شكرًا، بيلي! طلبت منها أن تشارك في الأغنية قبل تصوير الفيديو بثلاثة أيام فقط... ليس كل الفنانين بهذه العفوية".

كما شهد الحفل فوز تشابل رون بجائزة أفضل أغنية دولية عن Good Luck, Babe!، لكنها لم تكن حاضرة شخصيًا، واكتفت برسالة مصوّرة بالفيديو.