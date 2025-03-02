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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط تمور فاسدة ومخالفات بالمخابز بحملات رقابية مكثفة لحماية المواطنين في بورسعيد|صور

حمــــــلات رقابية على مخابـــــز بورسعيد خلال شهر رمضان
حمــــــلات رقابية على مخابـــــز بورسعيد خلال شهر رمضان
محمد الغزاوى

شنّت الرقابة التموينية بمديرية تموين بورسعيد، برئاسة محمد حلمي مدير المديرية، حملات مكبرة على المخابز البلدية بأنحاء متفرقة بالمحافظة، أسفرت عن تحرير عدد من المحاضر لسبعة مخابز بتهم نقص الوزن وعدم مطابقة المواصفات.

وجاءت هذه الحملات بناءً على توجيهات اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، في إطار تنفيذ تكليفات الدولة المصرية والقيادة السياسية بتكثيف الرقابة على الأسواق ومتابعة جودة السلع والخدمات المقدمة للمواطنين، لضمان توفير منتجات آمنة وصحية تلبي احتياجاتهم وفقًا للمعايير المطلوبة.

وكانت قد شنت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، بقيادة المهندس خالد فهمي مدير الرقابة، وإبراهيم الدهري رئيس الرقابة، وبمشاركة إدارة تموين وسط برئاسة هانم متولي وعصام عبد الستار، حملة موسعة على أسواق المدينة، وتحديدًا في نطاق دائرة وسط.

وأسفرت الحملة عن ضبط كمية من التمور داخل أجولة بدون أي بيانات توضح مصدرها أو صلاحيتها، ما يشكل خطرًا على صحة المستهلكين، خاصة مع تزايد الطلب عليها في الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفي سياق متصل، تمكنت الرقابة التموينية بمديرية تموين بورسعيد من تحرير 3 محاضر ضد مخابز لم تلتزم بالأوزان القانونية لرغيف الخبز، بالإضافة إلى 4 محاضر لمخابز أخرى بسبب إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وذلك في مناطق متفرقة من المحافظة.

بورسعيد مديرية التموين رغيف الخبز

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