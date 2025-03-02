من الخيانة للعشق.. ياسمين عبدالعزيز تواجه صراعات عاطفية في «وتقابل حبيب»|تفاصيل

عُرضت أمس الحلقة الأولى من مسلسل "وتقابل حبيب"، بطولة الفنانة ياسمين عبدالعزيز، ضمن السباق الدرامي لموسم رمضان 2025.

وشاركت ياسمين عبدالعزيز متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورًا من كواليس الحلقة، وعلّقت عليها قائلة:

"كلهم يوسف أبو حجر".

وتدور أحداث مسلسل "وتقابل حبيب" حول شخصية "ليل"، وهي سيدة ثرية تكتشف خيانة زوجها وزواجه من أخرى، فتقرر الانفصال عنه. وفي الوقت ذاته، تخوض قصة حب معقدة تقودها إلى صراعات عاطفية، كما تنكشف أمامها أسرار خطيرة تخص عائلة طليقها، ما يضعها في مواجهة مع تحديات صعبة.

ويُذكر أن مسلسل "وتقابل حبيب" من إنتاج شركة "سينرچي" للمنتج تامر مرسي، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري.

ويشارك في البطولة نخبة من النجوم، أبرزهم: ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، صلاح عبدالله، أنوشكا، بتول الحداد، بسنت شوقي، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجي كيوان، كريم عبد الخالق، حمدي هيكل، ريم رأفت، إلى جانب عدد آخر من الفنانين.