محافظ أسيوط يتفقد قرية مير الجديدة بالظهير الصحراوي لمركز القوصية

تفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، قرية مير الجديدة بالظهير الصحراوي لمركز القوصية للوقوف على المشكلات وتذليل العقبات وبحث سبل تنميتها وتطويرها وفقاً للمكانات المتاحة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية تنفيذاً لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورؤية مصر 2030.

رافقه خلال الجولة أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة القوصية، والمهندس عصام القرن وكيل وزارة الإسكان بأسيوط، والمهندس أحمد صلاح مدير مديرية الطرق والنقل بأسيوط، والمهندس خميس محمد وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، ومصطفى فهمي مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة.

حرص المحافظ خلال جولته على تفقد قرية مير الجديدة التابعة لمركز القوصية، والتي تم إنشائها على مساحة 530 فدان، حيث تفقد بعض منازل القرية وبعض المرافق والخدمات كـ (سوق القرية ومبنى الشئون الإجتماعية ومدرسة للتعليم الأساسي ومسجد) والتي تم إنشائها كمرحلة أولى للقرية منذ سنوات طويلة ولم يتم استغلالها الإستغلال الأمثل لعدم اشغالها بالسكان.

والتقى المحافظ؛ بعض الأهالي المقيمين بها، واستمع إلى أهم مشكلات القرية وطلباتهم مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل كافة العقبات أمام تطوير الخدمات والمرافق بالقرية وتشجيع المواطنين على الإقامة والسكن بها، واستصلاح الأراضي المخصصة لهم منذ فترة طويلة خاصة وأن قرية مير الجديدة يوجد بها زراعة خضراوات مثل (الطماطم والخيار والثوم والبصل و الكوسة) وغيرها من المحاصيل ذات القيمة الإقتصادية.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد أعمال المرحلة الثانية لقرية مير الجديدة والتي تشمل 100 منزل على أحدث التشطيبات مشيداً بمستوي التصميمات والتشطيبات الداخلية والخارجة.

وأوضح أبو النصر، إنه سيتم دراسة وتنفيذ المقترحات اللازمة لتطوير قرية مير الجديدة بالظهير الصحراوي لمركز القوصية من رفع المساحي للقرية ومراجعة شبكات مياة الشرب والصرف الصحي ورصف وإنارة الشوارع وتنفيذ أعمال التشجير وزراعة الفراغات والأماكن غير المستغلة بالنباتات لضمان تهيئة بيئة معيشية مناسبة للأسر المنتقلة إلى القرية مؤكداً على تذليل كافة العقبات لحل المشكلات وتحقيق تنمية حقيقية بها وخلق مجتمعات عمرانية وسكنية جديدة خاصة مع إستراتيجية الدولة في تعمير المناطق الصحراوية وتنفيذ مدن وقرى جديدة لتخفيف الضغط عن المدن الرئيسية بعيداً عن شريط الوادي الضيق من خلال إنشاء مجتمعات سكنية جديدة تتمتع بكافة الخدمات بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في مختلف مراكز المحافظة.