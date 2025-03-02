منه عرفه تنشر صورا من كواليس وتقابل حبيب

شاركت الفنانة منة عرفة متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الأستوري.

وظهرت منة عرفة في الصور من كواليس تصوير مسلسلها الجديد في السباق الرمضاني “وتقابل حبيب” والذي يعرض عبر فضائية dmc.

وعلقت عرفه:"مستنيه اعرف رايكم !".

وكانت قد كشفت الفنانة منة عرفة عبر حسابها على إنستجرام عن شخصيتها في المسلسل الرمضاني “وتقابل حبيب”، حيث نشرت البوستر الدعائي الخاص بها، معلقة:

“شهد منصور الرفاعي.. وتقابل حبيب رمضان 2025.”

أبطال مسلسل “وتقابل حبيب”

المسلسل يضم كوكبة من النجوم، أبرزهم:

• ياسمين عبد العزيز

• خالد سليم

• كريم فهمي

• إيمان السيد

• نيكول سابا

• أنوشكا

• حنان سليمان

• رشوان توفيق

• صلاح عبد الله

• محمود ياسين جونيور

• بدرية طلبة

• وعدد آخر من الفنانين