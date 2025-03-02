ذراع بلاي ستيشن يتسبب في مقـ.تل طالب ببولاق الدكرور أول يوم رمضان

تجري النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحقيقات موسعة في مقتل طالب أول أيام شهر رمضان، في بولاق الدكرور، على يد صاحب محل، بسبب ذراع بلاي ستيشن.

وكشفت معاينة النيابة أن الضحية تلقى طعنة من سلاح أبيض، وذلك بعد نشوب خلافات بين الطرفين، لرغبة المجني عليه في إعادة ذراع جهاز بلاي ستيشن، اشتراه من المتهم، واكتشف أنه معطل.

كما شرعت النيابة في التحقيق مع المتهم، والذي أقر بارتكابه الجريمة على النحو المشار إليه، وأنه تحصل على السلاح الذي قتل به المجني عليه من محل مأكولات قريب من الواقعة.

كما أوضح المتهم في اعترافاته أن المشاجرة نشبت بسبب الخلافات على إعادة ذراع بلاي ستيشن كان الضحية اشتراه منه.

كان قد ورد بلاغ لغرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة أفاد بوقوع مشاجرة ووفاة طالب، وبالانتقال والفحص تبين أن المجني عليه طالب يبلغ من العمر 20 عامًا ويدعى "حسام. م"، اشترى ذراع بلايستيشن من محل، إلا أنه اكتشف وجود عطل به، فتوجه لمالك المحل وطلب منه إعادته، إلا أن مالك المحل استولى منه على هاتفه المحمول، لمعاقبته بحجة أنه تسبب في تعطيل ذراع البلايستيشن، وعندما اشتكاه المجني عليه لوالده، تحصل المتهم على سلاح أبيض من محل مجاور، وسدد له طعنة نافذة وفر هاربا.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحريات، وعرض جثمان المتوفى على مصلحة الطب الشرعي؛ لبيان الصفة التشريحية.