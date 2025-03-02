كسر مفاجئ في خط مياه عمومي يعطل المرور بالغردقة

تعرض خط مياه عمومي على الطريق الدائري الأوسط شمال مدينة الغردقة، في الساعات الأولى من فجر ثاني أيام شهر رمضان المبارك، لكسر مفاجئ أدى إلى تسرب كميات كبيرة من المياه، مما أثر بشكل واضح على الحركة المرورية.

تراكم المياه يعيق المرور

شهد الطريق الدائري الأوسط تجمعات مائية كبيرة نتيجة الكسر، ما تسبب في صعوبة مرور المركبات، وسط محاولات من بعض المواطنين لتنبيه الجهات المختصة. ورغم تلقي شركة مياه الشرب بالبحر الأحمر عدة بلاغات عبر الخط الساخن، لم تصل فرق الصيانة إلى الموقع حتى الآن.

حادثة مماثلة في الغردقة قبل أسبوعين

يذكر أن الغردقة شهدت قبل أسبوعين حادثًا مشابهًا، حيث تعرض خط مياه رئيسي في شارع النصر لكسر مفاجئ، مما أدى إلى غرق الشارع وتأثر أحد معارض السلع المخفضة بالمياه.

ويطالب المواطنون بسرعة تدخل الجهات المعنية لإصلاح الكسر في أسرع وقت ممكن، تفاديًا لتفاقم المشكلة وتأثيرها على حركة السير والخدمات بالمنطقة.