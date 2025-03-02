قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ننشر لوجو الاحتفال بالذكرى الـ 56 ليوم الشهيد
50 ألف شهيد و10 آلاف مفقود.. غزة تستقبل رمضان وسط المعاناة
قيمة فدية الصيام لهذا العام.. اعرف كيفية إخراجها؟
كسر مفاجئ في خط مياه عمومي يعطل المرور بالغردقة
تشكيل برشلونة المتوقع ضد سوسيداد بالدوري الإسباني.. عودة أراوخو الأبرز
صدمة بالشيخ زايد .. شاب يشعل النيران في جسده أمام مسجد
احذر.. الحبس 3 شهور وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة سرقة الواي فاي بالقانون
مسلسل معاوية يثير الجدل.. لماذا رفض الأزهر عرضه؟
روابط التقييمات الإسبوعية للصف الأول الاعدادي الترم الثاني على موقع التعليم| حمل الآن
مأساة كرداسة.. حريق يلتهم جسد صغيرين والأم تقفز من الخامس
انخفاض حاد وسط تقلبات السوق.. ماذا يحدث في سوق الذهب محليا وعالميا؟
"حماس" تُطالب بتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

كسر مفاجئ في خط مياه عمومي يعطل المرور بالغردقة

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

تعرض خط مياه عمومي على الطريق الدائري الأوسط شمال مدينة الغردقة، في الساعات الأولى من فجر ثاني أيام شهر رمضان المبارك، لكسر مفاجئ أدى إلى تسرب كميات كبيرة من المياه، مما أثر بشكل واضح على الحركة المرورية.

تراكم المياه يعيق المرور

شهد الطريق الدائري الأوسط تجمعات مائية كبيرة نتيجة الكسر، ما تسبب في صعوبة مرور المركبات، وسط محاولات من بعض المواطنين لتنبيه الجهات المختصة. ورغم تلقي شركة مياه الشرب بالبحر الأحمر عدة بلاغات عبر الخط الساخن، لم تصل فرق الصيانة إلى الموقع حتى الآن.

حادثة مماثلة في الغردقة قبل أسبوعين

يذكر أن الغردقة شهدت قبل أسبوعين حادثًا مشابهًا، حيث تعرض خط مياه رئيسي في شارع النصر لكسر مفاجئ، مما أدى إلى غرق الشارع وتأثر أحد معارض السلع المخفضة بالمياه.

ويطالب المواطنون بسرعة تدخل الجهات المعنية لإصلاح الكسر في أسرع وقت ممكن، تفاديًا لتفاقم المشكلة وتأثيرها على حركة السير والخدمات بالمنطقة.

مدينة الغردقة الغردقة مرسى علم القصير البحر الاحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إبراهيم شيكا

تدهورت حالته الصحية.. نقل إبراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق للعناية المركزة

الشيخ عمرو البدري من صلاة التراويح

قرأ ثلث القرآن .. من هو الشيخ عمرو البدري صاحب تريند التراويح؟

الفنانة فريدة سيف النصر

خدوها مني.. فريدة سيف النصر تكشف كواليس استبعادها من “العتاولة"

سعر الذهب

آخر تحديث لأقل جرام ذهب اليوم 2-3-2025

أعظم أسباب العقوبات الإلهية

معصية تجلب لك القحط والأمراض.. احذر الوقوع فيها!

أكلة في رمضان

أكلة في رمضان أوصى بها النبي تجعل الله وملائكته يصلون عليك .. هل تعرفها؟

الدوري المصري

النظام الجديد يشعل المنافسة.. تعرف على تفاصيل الدور الثاني لدوري NILE

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن اليوم الأحد بالبورصة والأسواق .. الكيلو بكام؟

ترشيحاتنا

أنواع الرؤى والأحلام والفرق بينهما

أنواع الرؤى والأحلام والفرق بينهما.. تعرف على علامات كل منهما وأيهما أصح

فتاة تسأل "طالما ربنا بيحبنا ليه خلق الجنة والنار"

فتاة تسأل: "طالما ربنا بيحبنا ليه خلق الجنة والنار"؟.. الدكتور علي جمعة يجيب

أحمد عمر هاشم من الجامع الأزهر

أحمد عمر هاشم: شهر رمضان شهد أعظم الانتصارات في التاريخ الإسلامي

بالصور

7 كيلو في الأسبوع.. طريقة عمل رجيم في رمضان

رجيم رمضان
رجيم رمضان
رجيم رمضان

الحموضة وارتجاع المريء أشهر مشكلات الصيام.. اعرف الحل

الحموضة وارتجاع المريء أشهر مشكلات الصيام..اعرف الحل
الحموضة وارتجاع المريء أشهر مشكلات الصيام..اعرف الحل
الحموضة وارتجاع المريء أشهر مشكلات الصيام..اعرف الحل

صيام بأمان.. نظام غذائي لإفطار وسحور مرضى ضغط الدم في رمضان

الافطار والسحور لمرضى ضغط الدم فى رمضان
الافطار والسحور لمرضى ضغط الدم فى رمضان
الافطار والسحور لمرضى ضغط الدم فى رمضان

بعد تصدرها التريند.. صور مي القاضي تثير الجدل على السوشيال ميديا

مى القاضي
مى القاضي
مى القاضي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المعايشة التربوية... تكامل البناء

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: مع الشيخ محمد رفعت

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اللهم بارك لنا في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فئران الغلابة و الصهاينة

بال قنديل

بلال قنديل يكتب: رمضان في مصر حاجة تانية

المزيد