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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اصطدمت بطائر.. هبوط اضطراري لطائرة في نيوجيرسي بعد اشتعال المحرك| فيديو

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

هبطت طائرة شحن اضطرارياً في مطار بمدينة نيوجيرسي الأمريكية، السبت، بعد أن تسببت اصطدامات بطائر في اشتعال حريق في محرك الطائرة.

وأظهرت مقاطع الفيديو المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي لحظة اشتعال النار في محرك الطائرة من طراز "بوينج 767" التابعة لشركة "فيديكس" للشحن، فيما تمكنت الطائرة من الهبوط بسلام رغم الحريق الذي نشب في المحرك.

وذكر لينيس فالينز، المتحدث باسم هيئة الموانئ في نيويورك ونيوجيرسي، أن الطائرة هبطت اضطرارياً في مطار نيوارك ليبرتي الدولي، حيث تم إخماد الحريق بسرعة ولم يتم تسجيل أي إصابات. كان على متن الطائرة ثلاثة أشخاص، تمكنوا من الخروج سالمين بعد توقف الطائرة.

https://x.com/disclosetv/status/1895839378876039213

كما تم تسجيل لحظات صوتية تشير إلى حالة الطوارئ، حيث قال أحد الأفراد بهدوء إن الطائرة بحاجة للعودة إلى المطار بسبب احتمال اصطدام بطائر، ثم أضاف شخص آخر: "نعتقد أن المحرك سقط من الجناح الأيمن"، مما يشير إلى أن الاصطدام وقع عندما كانت الطائرة على ارتفاع عدة مئات من الأقدام.

وأوضح فالينز أن الهبوط الاضطراري أدى إلى توقف مؤقت في حركة الطيران كإجراء احترازي، قبل أن تستأنف العمليات بعد فترة قصيرة.

من جانبها، أكدت شركة "فيديكس" أن الطائرة كانت في طريقها إلى إنديانابوليس، لكن بعد اصطدام الطائر تم إعلان حالة الطوارئ والعودة بسلام إلى مطار نيوارك بعد معالجة الأضرار التي لحقت بالمحرك.

وأشاد المتحدث باسم الشركة بتدريب الطيارين وخبراتهم، مؤكداً أن إجراءاتهم السريعة واحترافيتهم كانت نموذجية. كما أعرب عن شكره لطاقم الطائرة والمسعفين.

وفقاً لتقرير وزارة النقل الأميركية، شهدت الطائرات أكثر من 19 ألف حالة اصطدام بالطيور في عام 2023، مما يمثل زيادة بنسبة 14% مقارنة بعام 2022. وأوضح التقرير أن 65% من تلك الاصطدامات تحدث أثناء الإقلاع أو الهبوط، بينما 5% فقط منها يؤدي إلى أضرار بالطائرة.

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