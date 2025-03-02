100 نقطة تحسم مصير حصول المعلمين على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي| قرارات رسمية

أعلنت مديريات التربية والتعليم أنه سيتم اتاحة موقع تسجيل استيفاء ملف ترقي المعلمين إلكترونيا للعام 2024 / 2025 اعتبارا من يوم الأحد الموافق 9 مارس 2025 وحتى يوم الخميس الموافق 8 مايو 2025 عبر رابط موقع بيانات كادر المعلم https://academy.emis.gov.eg/

وقالت مديريات التربية والتعليم : يتم تقييم آداء المعلم للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي من 100 نقطة تكون موزعة طبقا لمحتويات ملف الترقي على النحو التالي :

استيفاء البرنامج التدريبي ويخصص له 50 نقطة ويشترط حصول المعلم على نسبة 50% على الأقل من مجموع نقاط النهاية الكبرى المخصصة للبرنامج

استمارة ملف انجاز المعلم وتتكون من 10 بنود مهنية عامة يخصص لكل بند 3 نقاط ، ليكون اجمالي نقاط تقييم الاستمارة 30 نقطة

استمارة تقييم أداء المعلم من قبل مدير المدرسة ويخصص لها 10 نقاط

استمارة تقييم أداء المعلم من قبل الموجه الفني ويخصص لها 10 نقاط

وأضافت مديريات التربية والتعليم : يمنح المعلم شهادة الصلاحية اللازمة للترقي من مستوى وظائف معلم ومعلم أول إلى الوظيفة الأعلى إذا حقق مستوى 60 نقطة على الأقل من مجموع نقاط البنود السابق توضيحها مع مراعاة تحقيق شرط البند الأول ، وكذلك يمنح المعلم شهادة الصلاحية اللازمة للترقي من مستوى وظائف معلم أول أ ومعلم خبير إلى الوظيفة الأعلى إذا حقق مستوى 65 نقطة على الأقل من مجموع نقاط البنود أعلاه مع مراعاة تحقق شرط البند الأول

وأعلنت مديريات التربية والتعليم ، أنه تيسيرا على المعلمين المنتدبين يتم استيفاء ملفات الترقي في محافظات انتدابهم على أن تدرج أسماءهم في الكشوف المرفقة بالقرار الوزاري بمنح شهادة الصلاحية بعد استيفاء كافة المتطلبات ضمن كشوف محافظاتهم الأصلية

وشددت مديريات التربية والتعليم ، على استمرار فتح موقع تسجيل استيفاء الترشح لإجراءات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي للعام 2024 / 2025 للمعلمين الذين تخلفوا عن التجسل للترشح من خلال مسئولي الحكومة الالكترونية بالمدارس والإدارات التعليمية ، وذلك حتى 8 مايو 2025 على ان يتاح لهم استيفاء ملف متطلبات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي فور تسجيل ترشحهم