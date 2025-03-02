لو بطاقتك اتسرقت.. استخراج بطاقة تموين بدل فاقد أونلاين في 24 ساعة

يتعرض الكثير من المواطنين لسرقة بطاقة التموين أو ضياعها، ويلجأون لـ استخراج بطاقة تموين بدل فاقد سواء أون لاين أو من خلال أقرب مكتب تموين .

نستعرض في هذا التقرير طرق استخراج بطاقة تموين بدل فاقد و الأوراق والمستندات المطلوبة لاستخراج بدل تالف لبطاقة التموين وذلك عبر بوابة مصر الرقمية .

استخراج بطاقة تموين بدل فاقد أونلاين

- ادخل على موقع بوابة مصر الرقمية

- ⁠قم بتسجيل الدخول من خلال الحساب الخاص بك الذي تم إنشائه سابقاً أو أنشئ حساباً جديداً

- اضغط على أيقونة التموين

- اختر خدمة إصدار بدل فاقد

- قم بإدخال البيانات الخاصة بك

- سيطلب منك إدخال الاسم، ورقم البطاقة التموينية، وعدد الأفراد، والمحافظة، والمديرية، والإدارة التموينية، ومكتب التموين التابع له

- ⁠حدد طريقة استلام البطاقة سواء من خلال استلامها عبر مندوب أو من أقرب مكتب تموين

- ⁠في حالة اختيار شحن البطاقة ، قم بإدخال عنوانك بالتفصيل

- ⁠سيطلب منك سداد رسوم بسيطة من خلال أحد وسائل السداد الإلكتروني

- ⁠ستصلك البطاقة خلال يومين من تقديم طلب استخراج بطاقة تموين بدل فاقد

المستندات المطلوبة لاستخراج بدل فاقد لبطاقة التموين

- مستند يدل على استحقاق صاحب الطلب للبطاقة التموينية

- ⁠صور بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة والزوجة

- ⁠صور بطاقات أو صور

شهادات ميلاد الرقم القومي للمستفيدين

استخراج بطاقة التموين بدل تالف

وبحسب ما أقرته وزارة التموين والتجارة الداخلية ، فإن وقت استخراج بطاقة التموين بدل تالف يكون في حدود من أسبوعين إلى 3 أسابيع.

ويستلمها المواطن بعد ذلك ويصرف الخبز بعد 72 ساعة من استلام البطاقة، أما التموين فيتم صرفه في الشهر التالي لصدور البطاقة.

لو بطاقة التموين ضاعت اعمل ايه؟

في حالة ضياع أو سرقة بطاقة التموين ، قم بإتباع الخطوات التالية ..

- الاتصال الفوري بمركز خدمة العملاء على رقم 19765 حتى يتم الوقف الفوري لها.

- بعد الإبلاغ عن سرقة بطاقة التموين ، يتم وقف عمل البطاقة مؤقتا لمدة ثلاث أيام عمل رسمية

- قم بتحرير طلب رسمي في مكتب التموين التابع لك ، لعمل بطاقة جديدة وإلغاء التعامل مع البطاقة القديمة نهائيا

- ولكن في حالة عدم تقديم صورة الطلب خلال الثلاث أيام يتم إعادة تشغيل البطاقة تلقائيا

- يتم تسليم البطاقة الجديدة إلى مكتب التموين مرفق بها تقرير مفصل موضح به البيانات الخاصة للبطاقة الحديثة

- يقوم مكتب التموين بتسليم المواطن البطاقة الجديدة بعد توقيعه على التقرير المفصل الذي يحتوى على اسم صاحب البطاقة ، الرقم القومي لصاحب البطاقة، عدد المستفيدين، تاريخ الاستلام

يتم استلام الرقم السري للبطاقة الجديدة من خلال مركز الخدمة.