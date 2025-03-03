أخبار التكنولوجيا| بمواصفات احترافية موعد إطلاق هواتف Nothing Phone 3a وسامسونج تستعد لإطلاق Galaxy A56 5G

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي.



بتصميم جديد ومواصفات احترافية .. موعد إطلاق سلسلة هواتف Nothing Phone 3a

من المقرر إطلاق سلسلة هواتف Nothing (3a) القادمة عالميًا الأسبوع المقبل ومن المتوقع أن تكون أكثر تحديث مقارنة بسابقاتها، ليس فقط من حيث التصميم ولكن أيضًا في الميزات.

أيهما تختار؟ .. مواصفات ومزايا Xiaomi 15 Ultra و Galaxy S25 Ultra



عادت شركتا Xiaomi و Samsung مع أحدث هواتفهما الرائدة المتميزة، Xiaomi 15 Ultra و Galaxy S25 Ultra . ويعد كلا الهاتفين بمواصفات من الدرجة الأولى وكاميرات متقدمة وأحدث المعالجات ولا تقوم شركة Xiaomi أو Samsung بإعادة اختراع العجلة هذا العام. حيث يلتزم هاتف Xiaomi 15 Ultra بواجهة منحنية وإطار معدني، بينما يستمر هاتف Galaxy S25 Ultra في تصميمه الصناعي المألوف الآن.

بتصميم جديد ومواصفات احترافية .. موعد إطلاق سلسلة هواتف Nothing Phone 3a



من المقرر إطلاق سلسلة هواتف Nothing (3a) القادمة عالميًا الأسبوع المقبل ومن المتوقع أن تكون أكثر تحديث مقارنة بسابقاتها، ليس فقط من حيث التصميم ولكن أيضًا في الميزات.

ووفقًا لموقع SmartPrix ، سيبدأ سعر هاتف Nothing Phone (3a) من 24999 روبية للإصدار الأساسي بسعة 8 جيجابايت/128 جيجابايت. وسيتم تسعير خيار 8 جيجابايت/256 جيجابايت بسعر 26999 روبية، بينما من المتوقع أن يكلف الطراز الأعلى بسعة 12 جيجابايت/256 جيجابايت 28999 روبية.

سامسونج تستعد لإطلاق Galaxy A56 5G: كل ما تحتاج معرفته عن الهاتف



كشفت شركة سامسونج رسميًا عن هاتف Galaxy A56 بتصميم جديد وشحن أسرع بقوة 45 وات وشريحة Exynos 1580 من الشركة.



ووفقًا لشركة Samsung، فإن Awesome Intelligence هو أول ذكاء اصطناعي شامل متاح حصريًا على هاتف Galaxy A56 5G. ومع ذلك، فهو ليس نسخة كاملة من Galaxy AI - تظل بعض الميزات الرائدة حصرية للطرازات المتميزة.





