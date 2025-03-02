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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليكية بالبحر الأحمر يوزع كرتونة رمضان

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

قام القمص يؤنس أديب راعي الكنيسة الكاثوليكية بالبحر الأحمر ، بتوزيع هذا العام كراتين رمضان علي عمال النظافة والأسر الاكثر احتياجا لسد احتياجات تلك الأسرة في الشهر الكريم.

ويشارك القمص يؤنس أديب، وكيل مطرانية الأقباط  الكاثوليك بالبحر الأحمر، المسلمين في جميع المناسبات الدينية المختلفة، حيث إنه يقوم بتوزيع الحلوى في المولد النبوى الشريف، ويذبح في عيد الأضحى المبارك، ويفطر الصائمين على الطرقات في رمضان بجانب تعليق الزينة وفانوس رمضان على أبواب الكنيسة الكاثوليكية .

ومن جانبه، قال القمص يؤانس أديب وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليكية بالبحر الأحمر ، أن شهر رمضان المبارك يحمل معانى روحية وانسانية، وأن هذا العام ربما نكون هناك أسر حالتها الاجتماعية والاقتصادية صعبة، وعليه فلابد من مساعدة بعضنا البعض ومشاركة الدولة التى تجتهد في محاولة رفع العبء عن كاهل المواطن المصرى من خلال العديد من المحاور التي تعمل عليها الدولة لرفع العبء عن كاهل المواطن المصرى.

وأوضح القمص يؤانس اديب وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليكية بالبحر الأحمر ، مثل هذه المبادرات التي تقوم بها الكنيسة الكاثوليكية بالبحر الأحمر ، تاتى لإحياء وثيقة الاخوه والإنسانية التى وقع عليها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، وبابا الفاتيكان في عام 2016 .


جدير بالذكر شهدت مطرانية الأقباط الكاثوليكية بالبحر الأحمر ، منذ عدة أيام قيام القمص يؤانس أديب وكيل المطرانية ،  بتعليق فانوس رمضان علي باب الكنيسة فى مدينة الغردقة.

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