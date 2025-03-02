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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

قصور الثقافة تتألق فى رمضان .. احتفالات مكثفة بالمحافظات .. أفلام مجانية بقصر السينما طوال الأسبوع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
جمال عاشور

ضمن برامج وزارة الثقافة، وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، هذا الأسبوع أجندة ثرية بالفعاليات الثقافية والفنية، تبدأ من اليوم الأحد، وتستمر حتى السبت المقبل 8 مارس، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

احتفالات مكثفة بالمحافظات

تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك، تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة برنامجها المكثف الذي يبدأ اليوم ويتضمن لقاءات تثقيفية وعروضا فنية في محافظات: القاهرة والإسكندرية والشرقية.
ويتواصل البرنامج مع انطلاق ليالي رمضان الثقافية والفنية يوم الخميس المقبل الموافق 6 رمضان بمحافظة دمياط وتحديدا بنادي الشرطة في تمام التاسعة مساء، وأيضا بمحافظة الغربية، حيث يستقبل مسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى الفعاليات المركزية لإقليم غرب ووسط الدلتا، والتي تتنوع ما بين العروض والورش الفنية، وفقرات اكتشاف المواهب، إضافة إلى المحاضرات والأمسيات الشعرية، وتستمر حتى 22 رمضان.

وأعدت هيئة قصور الثقافة برنامجا ثقافيا وفنيا مكثفا بالقاهرة والمحافظات، احتفالا بليالى رمضان الثقافية والفنية، تقدم خلاله أكثر من 1640 فعالية ثقافية وفنية كبرى فى 11 موقعا مركزيا بالقاهرة والأقاليم، وهي: مسرح السامر، الحديقة الثقافية بالسيدة زينب، قصر الإبداع الفني 6 أكتوبر، قصر السينما، مسرح الطور الصيفي، مسرح 23 يوليو بالمحلة، قصر ثقافة الزقازيق، كورنيش النيل بقنا، قصر ثقافة بورسعيد، قصر ثقافة أسيوط، قصر ثقافة روض الفرج، بينما تتوزع أكثر من 3000 فعالية أخرى فى مختلف المواقع الثقافية بالمحافظات على مدار الشهر الفضيل.

أفلام مجانية بقصر السينما طوال الأسبوع

يقدم قصر السينما بجاردن سيتي هذا الأسبوع باقة متميزة من أحدث وأشهر الأفلام المصرية ضمن برنامج ليالي رمضان، تُعرض يوميا مجانا للجمهور في تمام التاسعة مساءً، وذلك في إطار تعزيز الثقافة السينمائية.
تستهل الفعاليات اليوم بعرض فيلم "وش في وش"، يليه غدا الاثنين فيلم "العميل صفر"، وفي 4 رمضان يُعرض "فوي فوي فوي"، ثم "جوازة توكسيك" في 5 رمضان.


ويتواصل البرنامج بعرض فيلم "عادل مش عادل" في اليوم التالي، يليه فيلم "عاشق" يوم 7 رمضان، ويُختتم الأسبوع بفيلم "شماريخ" في 8 رمضان.

الخميس.. بدء تدريبات "ابدأ حلمك" لإعداد الممثل الشامل بالإسماعيلية

يشهد قصر ثقافة الإسماعيلية، الخميس المقبل، بدء فعاليات ورشة "ابدأ حلمك" المجانية لإعداد الممثل الشامل، وتشمل تدريبات في مجالات: "التمثيل، الإلقاء، الديكور، الإخراج، الرقص، الغناء، والدراما".
يشارك في التدريب نخبة من المتخصصين وهم: المخرج محمد جبر، مدرب التمثيل، الناقدة د. لمياء أنور، مدرب الدراما، والمخرج محمد حامد، المدير الإقليمي للمشروع.
تستمر الورشة لمدة 6 أشهر، تختتم بعدها بعرض مسرحي يبرز مهارات المشاركين.

لقاءات متنوعة احتفالا باليوم العالمي للمرأة

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، تنظم هيئة قصور الثقافة عدة لقاءات، تبدأ الأربعاء المقبل بببيت ثقافة أوسيم بمحافظة الجيزة، وتتواصل في صباح اليوم التالي في محافظات دمياط، البحيرة، وكفر الشيخ، إلى جانب لقاء بمحافظة الفيوم يوم السبت.

وتتناول اللقاءات نقاشات حول دور المرأة في التنمية وإعداد الأجيال، مع تسليط الضوء على نماذج نسائية إيجابية ساهمت في تطوير المجتمع.

كما تحفل الأجندة بباقة متنوعة من اللقاءات الأدبية والتوعوية، إلى جانب العروض المسرحية المجانية بالمحافظات، والورش الفنية والحرفية.

وزير الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة برامج وزارة الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو اللواء خالد اللبان

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